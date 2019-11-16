Patronlar Platformu Sakarya, Sırbistan'a çıkarma yaptı

Patronlar Platformu Sakarya Grubu, çeşitli temaslarda bulunmak için Sırbıstan'a gitti.



Patronlar Platformu Sakarya Grubu Kasım ayının ilk haftası 16 iş adamı ile çeşitli temaslarda bulunmak için Sırbistan'ın Başkenti Belgrad ve Sancak bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Sırbistan'da ki ilk günlerinde grup, Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyük Elçisi Tanju Bilgiç tarafından kabul edildi. Heyet burada Büyükelçi tarafından Türkiye - Sırbistan ilişkileri, geçmişi ve günümüzdeki iki ülke halkının bir birine bakış açıları, yöneticiler arası diyaloglar gibi konular hakkında detaylı bir bilgi aldıktan sonra ekonomik sunumu dinledi. Sakarya Patronlar Platformu Başkanı Özkan Pınar ve 16 Platform üyesi daha sonra Boşnak Milli Konseyini ziyaret etti. Konsey Başkanı Jasmina Curic ile görüşen heyet, daha sonra Sancak Bölgesindeki iş adamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 100 kadar iş insanının bir araya geldiği ve ikili görüşmelerin yapıldığı organizasyonda ciddi somut adımların atılması ve bölgeye yapılacak ihracat kalemlerinin şekillenmesi iki ülke iş insanları tarafından da memnuniyetle karşılandı.



Protokol imzalandı



Ziyarette Boşnak Milli Konseyi ve Patronlar Platformu arasında bir de iş birliği protokolü imzalandı. Gerçekleşen protokole göre Patronlar Platformu Sancak Bölgesinden Sakarya'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere destek olacak, Sakarya'da Sancak Evi açılması için gerekli girişimlerde bulunulacak ve organizasyon sağlanacak, her iki bölgenin iş adamları ticarete yönelik çalışmalarını devam ettirecek maddeleri yer aldı. Sakaryalı iş adamları daha sonra Aliya İzzetbegoviç'in birinci yardımcısı ve Boşnak Milli Konseyi'nin Kurucusu Süleyman Ugljanin'i de evinde ziyaret gerçekleştirmesinin ardından Sakarya'ya dönen heyet çalışmalara başladı. - SAKARYA