Patronu Ölümün Kıyısından Böyle Kurtarıldı
45 dakika önce
Patronu ölümün kıyısından böyle kurtarıldı Çatıda intihar etmek isteyen genci, patronunun çevikliği kurtardıİSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir sanayide 5 katlı iş yerinin çatısında intihar girişiminde bulunan genç çalışanı ölümün kıyısından patronu tarafından kurtarılması saniye saniye kaydedildi.
Patronu ölümün kıyısından böyle kurtarıldı
Çatıda intihar etmek isteyen genci, patronunun çevikliği kurtardı
İSTANBUL - Beylikdüzü
'nde bir sanayide 5 katlı iş yerinin çatısında intihar girişiminde bulunan genç çalışanı ölümün kıyısından patronu tarafından kurtarılması saniye saniye kaydedildi.
İddiaya göre, Beylikdüzü'ndeki sanayi sitesinde işe yeni girdiği öğrenilen Serdar A. bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşıyordu. Serdar A. bugün çalıştığı 5 katlı iş yerinin en üst katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çatı katındaki balkona çıkarak ayaklarını aşağıya sarkıttığı görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gencin kendisini aşağıya atma ihtimaline karşın itfaiye ekipleri hava yastığını açtı. Bu sırada çatıda Serdar A. ile çatıda iş verenleri ve polis arasında müzakere başladı. Serdar A.'nın bir anlık boşluğundan yararlan ve işvereni olduğu öğrenilen bir vatandaş ise bir anda üzerine atlayarak kurtardı. Serdar A. ifadesi alınmak üzere karakol götürülürken yaşananlar kameralara tarafından an be an kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:29 Kaynak: İHA
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