Son dakika gündem: Patronuna ait boş evde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Başkentte, yanında çalıştığı kişiye ait boş villanın çatı katına özel düzenek kurarak Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı.

Başkentte, yanında çalıştığı kişiye ait boş villanın çatı katına özel düzenek kurarak Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Zanlının kimliğini tespit ettikten sonra takibe alan ekipler, uyuşturucunun Çankaya'da bir villada yetiştirildiğini belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonla Ç.A'yı gözaltına aldı. Villadaki aramada, 14 kök Hint keneviri, 115 gram kurutulmuş Hint keneviri, 26 Hint keneviri fidesi ile çeşitli iklimlendirme araçları ve elektronik malzemeler ele geçirildi. Ç.A'nın Konutkent'te bir villada çalıştığı, aynı yerde ev sahibine ait boş başka bir villanın çatı katında da Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Şüphelinin çatı katına çadır içinde ısıtma ve havalandırma sistemleri olan özel düzenek kurduğu ve uyuşturucuyu burada yetiştirdiği belirlendi. Emniyette ifadesi alınan Ç.A. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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