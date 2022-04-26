Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ

26.04.2022 11:31

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da taksiye müşteri olarak binen Melih K. (20), şoför Burak Yayla'yı tornavida ile tehdit ederek araçtan indirdi.

ADANA'da taksiye müşteri olarak binen Melih K. (20), şoför Burak Yayla'yı tornavida ile tehdit ederek araçtan indirdi. Taksiyle kaçan Melih K., polisin takibi sonucu bir eve girerken yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Yayla'nın kullandığı 01 T 1896 plakalı taksiye, Melih K. müşteri olarak bindi. Gezmek istediğini söyleyen şüpheli, taksiciyi Küçükdikili Mahallesi'ndeki boş bir arsanın kenarında durdurdu. Melih K., cebinden çıkarttığı tornavidayı taksici Yayla'ya doğrultup, 'Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle' dedi. Paniğe kapılan Yayla'nın indiği taksinin direksiyonuna geçen Melih K., bölgeden kaçtı.

Yayla'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokakta çalınan taksiyi gören polis, takibe başladı. Polislerin peşinden geldiğini gören şüpheli, D-400 kara yoluna çıkıp bir süre kaçtıktan sonra çakıl taşlı yola girdi. Kaçamayacağını anlayan şüpheli araçtan inip, tren hattından geçtikten sonra ara sokaklara girdi. Mahallede arama yapan ekipler, şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı.

'BUNUN SORUMLUSU DURAK SAHİBİDİR'

Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta parmak izi çalışması yaptı. Yaşadıklarını anlatan Yayla, 'Taksiye binen müşteri, gezeceğimizi söyledi. Ben de taksiyi sürdüm. Biraz dolaştıktan sonra küçük bir tornavidayı birkaç kez salladı. Daha sonra 'Bunun sorumlusu durak sahibidir' dedi. Aracı aldıktan sonra kaçtı? diye konuştu.

Gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Melih K.?nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ
Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ
Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ
Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ
Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ
Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ
Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ
Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | PATRONUNA SELAM SÖYLE? DİYEREK TAKSİYİ GASBETTİ - Son Dakika


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