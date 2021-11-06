Patronunu 300 bin TL dolandıran sanığa hapis cezası - Son Dakika

ANKARA'da çalıştığı restoranda 1,5 yıl içinde müşterilerden tahsil edilen paranın yaklaşık 300 bin lirasını hesabına aktardığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Erdem E. (39) 'güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay 8 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kerim Coşkun, Çankaya Balgat'ta faaliyet gösteren restoranı 2016 yılında devraldı. Mevcut personelle çalışmaya devam eden Kerim Coşkun, restoranı çalışanlardan Erdem E.'ye emanet etti. Bir süre sonra hesaplarda tutarsızlık olduğunu fark eden Kerim Coşkun, yaptığı incelemede Erdem E.'nin müşterilerin ödediği hesaplardan bir kısmını kendi hesabına aktardığını tespit etti. Kerim Coşkun'un savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonunda Erdem E. hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

1 YIL 8 AY HAPİS Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde tutuksuz yargılanan Erdem E.'nin, bilirkişi incelemesi sonucunda 1,5 yıl içinde yaklaşık 300 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı belirlendi. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen sanık Erdem E., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyeti sanık Erdem E.'ye 'güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay 8 gün hapis cezası verdi.'VERİLEN CEZA ZARARIMI KARŞILAMIYOR'Kerim Coşkun, dükkanı devraldığında aynı personelle çalışmaya devam ettiğini belirterek, "5 günde bir gelip hesap alıyordum. Kardeşim gibi çok seviyordum. Kasamı, kayıt sistemlerimi, şifrelerimi, kredi kartlarına kadar kullanıyordu. Hatta kendisine yüzde 10 ortaklık hisse verecektim. Daha sonra baktım ki hesaplarımda tutarsızlık ve aylık zarar etmeye başladım. Sonra hesapları toparladığımda durumu fark ettim. Ben bu durum nedeniyle dükkanını kapatma aşamasına geldim. Şu anda verilen ceza benim zararımı karşılamıyor" dedi.'İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ'

Avukat Büşra Ayaz, Kerim Coşkun'un maddi ve itibar kaybının yerine gelmesi gerektiğini belirterek "Müvekkilim çalışanı tarafından güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırılmıştır. 2018 yılından beri verdiğimiz mücadele sonucunda sanık hakkında hapis cezası verilmiştir. Fakat bu durum ne müvekkilimin zararının giderilmesi ne de bu suçu sanığın bir daha işlememesi açısından caydırıcı değildir. Bu sebeple bu dosyayı istinafa taşımak durumunda kalmaktayız. Müvekkilimin hem maddi zararı hem itibar kaybı yerine gelmesi gerekmektedir. Verilen ceza yasadaki boşluktan dolayı alt sınırdan verilmiştir" dedi.