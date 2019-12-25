Patronunu vurup kayıplara karışan çobanı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Patronunu vurup kayıplara karışan çobanı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Patronunu vurup kayıplara karışan çobanı arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde patronunu tabanca ile başından vurarak kaçan 17 yaşındaki çobanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Patronunu vurup kayıplara karışan çobanı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde patronunu tabanca ile başından vurarak kaçan 17 yaşındaki çobanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde patronuyla tartışan çoban A.Ç. (17), silahıyla Fatih Kürşad Yağcı'yı (37) başından vurdu. Cinayetten sonra cesedin başında saatlerce bekleyen A.Ç., ardından diğer çobanın olay yerine gelmesiyle öldürdüğü şahsın 03 ABC 959 plakalı aracını alarak olay yerinden kaçtı. Diğer çobanın haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken olaydan sonra otomobille kaçan A.Ç., her yerde aranıyor. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Çıtak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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