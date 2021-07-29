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PATRONUNUN ÇAYINA KORONA HASTASININ TÜKÜRÜĞÜNÜ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İŞÇİ TUTUKLANDI - Son Dakika

PATRONUNUN ÇAYINA KORONA HASTASININ TÜKÜRÜĞÜNÜ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İŞÇİ TUTUKLANDI

29.07.2021 12:28

ADANA'da oto galerici İbrahim Ünverdi'nin verdiği 215 bin TL ile ortadan kaybolan ve koronavirüs hastasından 500 liraya aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırmaya çalıştığı iddia edilen Ramazan Çimen yağma suçundan tutuklandı.

ADANA'da oto galerici İbrahim Ünverdi'nin verdiği 215 bin TL ile ortadan kaybolan ve koronavirüs hastasından 500 liraya aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırmaya çalıştığı iddia edilen Ramazan Çimen yağma suçundan tutuklandı.

Kentte, geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi'nin otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Çimen, parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Çimen, parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp, telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Çimen'in bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu süreçte Çimen, Ünverdi'ye ve ailesine cep telefonuyla tehdit mesajları attı. Şikayet üzerine 10 Şubat 2021'de gözaltına alınan Çimen'e ev hapsi cezası verildi. Olayın basına yansıması üzerine tehditlerine devam eden Ramazan Çimen, eski patronuna cep telefonundan 'seni virüsle öldüremedim kafana sıkacağım' diye mesaj attı. Bunun üzerine Ünverdi'nin avukatı, Çimen hakkında 'biyolojik silah kullanmak sureti ile nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, yağmaya teşebbüs' suçlarından tekrar şikayetçi oldu. İddia üzerine 14 Temmuz'da gözaltına alınan Çimen, hakkındaki suçlamaları reddedip, Bu kişinin içeceğine virüs bulaştırmadım. Bu kişinin amacı adli makamları oyalamaktır. Bu kişi iftira atarak yargıyı etkilemeye çalışmaktadır' dedi. Çimen sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

VİRÜS TEHDİTİ SİLAH SAYILMALI

Avukat Oğuzhan Mete Karabıyık, daha öncesinde müvekkilini öldürmeye çalıştığını ileri sürdüğü Ramazan Çimen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi

Virüsle adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla açtığımız dava, trajikomik olarak göz ardı edilmişti. Kişiye araç dolandırıcılığından ev hapsi verildi. Daha sonrasında hakkında, 'biyolojik silah kullanmak suretiyle nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, tehdit ve yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla tekrardan suç duyurusunda bulduk, ev hapsi cezası kaldırıldı ve tutuklandı. İnsanlar bu işin trajikomik olan vakanın komik kısmıyla ilgilenip bu durumu basitleştiriyor. Unuttukları bir durum da şu; bu virüs günümüzün vebası olarak nitelendiriliyor. Devletler bu hastalıkla mücadele ederken, kişilere öldürmeye teşebbüste araç olarak kullanılmasına sessiz kalınmaması gerekiyor. Yani bir silah, bıçak ya da herhangi bir zehjr nasıl silah olarak değerlendiriliyorsa aynı şekilde Covid-19 hastalığının bulaştırılması da aynı şekilde değerlendirilmeli

ÖLDÜRME YÖNTEMİ ÖĞRETTİ

Galerici İbrahim Ünverdi ise Ramazan Çimen'in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek, Bu şehrimize yapılmış bir suikasttır. Korona tükürüğünün içeceğe karıştırma yöntemiyle insanlara öldürme taktiği verdi. Bu suçun ağır olması lazım ki insanlar bu suça yeltenmesin. Bu adam ülkemizi rezil etti. Virüsle ailemi yok etmeye çalıştı. Çok zor zamanlar yaşadık. Artık cezaevinde olduğunu biliyorum. Eşim ve çocuklarım çok rahatladı diye konuştu.

PATRONUNUN ÇAYINA KORONA HASTASININ TÜKÜRÜĞÜNÜ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İŞÇİ TUTUKLANDI
PATRONUNUN ÇAYINA KORONA HASTASININ TÜKÜRÜĞÜNÜ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İŞÇİ TUTUKLANDI
PATRONUNUN ÇAYINA KORONA HASTASININ TÜKÜRÜĞÜNÜ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İŞÇİ TUTUKLANDI
PATRONUNUN ÇAYINA KORONA HASTASININ TÜKÜRÜĞÜNÜ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İŞÇİ TUTUKLANDI

Ramazan Çimen, Koronavirüs, Türk Lirası, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PATRONUNUN ÇAYINA KORONA HASTASININ TÜKÜRÜĞÜNÜ KARIŞTIRMAK İSTEYEN İŞÇİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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