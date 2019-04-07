Son Dakika Haberleri: Patronunun Darp Ettiği İddia Edilen Çalışan Öldü

Patronunun Darp Ettiği İddia Edilen Çalışan Öldü

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çalıştığı barın sahibi tarafından darp edildiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Patronunun Darp Ettiği İddia Edilen Çalışan Öldü, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde çalıştığı barın sahibi tarafından darp edildiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi Alsancak semti Bornova Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bar işletmecisi H.Y. (35) ile barda çalışan Mustafa Demir (29) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. H.Y.'nin dışarı çıkararak darp ettiği Demir, yere düşerek bilincini kaybetti. Olayı gören mahalle sakinleri polise haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Demir, yolda hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:55 Kaynak: İHA

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