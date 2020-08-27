Patronunun otomobilindeki altın ve paraları çaldı - Son Dakika

BURSA'da, patronunun otomobilindeki 32 adet cumhuriyet altını ile 20 bin lirayı çalan Suriye uyruklu S.K. (24), yakalandı. S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü merkez Nilüfer ilçesi Aladdinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi H.S., 32 adet cumhuriyet altını ile 20 bin lirasının bulunduğu el çantasının otomobilinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto galeride ve otomobilde inceleme yaptı. Otomobilde yapılan incelemede, iş yerinde çalışan S.K.'nin parmak izine rastlandı. Bunun üzerine ekipler, dün S.K.'yi evinde yakalayarak, gözaltına aldı. S.K.'nin evinde yapılan aramada, 32 adet cumhuriyet altını ve 16 bin 500 lira bulundu.Paralar ve altınlar iş yeri sahibi H.S.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. ise adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.