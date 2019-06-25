Patrushev: ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı
1 saat önce
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev, "Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığım bilgiye göre, ABD'ye ait İHA İran hava sahasındaydı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:08
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev, "Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığım bilgiye göre, ABD'ye ait İHA İran
hava sahasındaydı." dedi.
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır