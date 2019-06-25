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Patrushev: ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı

1 saat önce

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev, "Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığım bilgiye göre, ABD'ye ait İHA İran hava sahasındaydı.

Patrushev: ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı, System.String[]
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev, "Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığım bilgiye göre, ABD'ye ait İHA İran hava sahasındaydı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:08 
Rusya Federasyonu, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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