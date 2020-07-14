PAÜ, 15 Temmuz şehitlerini hain darbe girişiminin dördüncü yılında unutmadı - Son Dakika

PAÜ, 15 Temmuz şehitlerini hain darbe girişiminin dördüncü yılında unutmadı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde Devlete, Demokrasiye ve Cumhuriyete karşı yapılan hain darbe girişiminin dördüncü yılında yaşanılanları unutturmamak, olaylarda şehit düşenleri ve gazileri anmak için 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Mili...

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde Devlete, Demokrasiye ve Cumhuriyete karşı yapılan hain darbe girişiminin dördüncü yılında yaşanılanları unutturmamak, olaylarda şehit düşenleri ve gazileri anmak için 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Mili Birlik Haftası çerçevesinde bir tören düzenlendi.

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PAÜ Kınıklı Yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Meydanı Açık Hava Amfisinde düzenlenen törene, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili J. Alb. Bilal Öztürk, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İlçe Belediye Başkanları, Rektör Yardımcıları: Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Siyasi Parti İl Başkanları, STK Yetkilileri, PAÜ Senato Üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı.


Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki yeri hala taze olan 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Cumhuriyetimiz ve Demokrasimiz için şehit düşen kahramanlarımızı anmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için tüm Türkiye'de olduğu gibi Pamukkale Üniversitesinde de anma töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, törene katılım sağlayamayan devlet erkanının gönderdiği telgraflar okundu. 15 Temmuz Şehitleri için Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam eden törende, İl Müftüsü Mehmet Aşık şehitlerin ruhu için dua etti. Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz 2016 gecesi kaydedilen görüntülerden oluşan sinevizyon gösterimi yapıldı. Törenin devamında ise, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, beraberindeki PAÜ Yönetimi ve il protokolü ile birlikte tören alanında bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtı'na, her bir şehit vatandaşımız için bir adet olmak üzere, karanfil bıraktı. Tören şehitler adına yapılan lokma ikramı ile son buldu.


Pamukkale Üniversitesinde gerçekleşen törende, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere yerel yönetimler tarafından alınan tüm tedbirler hassasiyetle uygulandı. - DENİZLİ

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PAÜ, 15 Temmuz şehitlerini hain darbe girişiminin dördüncü yılında unutmadı - Son Dakika
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