PAÜ Bekilli MYO öğrencileri

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bekilli Meslek Yüksekokulu'nda kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Konu hakkında toplumsal farkındalık oluşumuna katkı sunmak isteyen Bekilli MYO'lular çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturdu. Ülkemizde son zamanlarda çok sık rastlanan kadına karşı şiddet olaylarına tepki olarak PAÜ Bekilli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim görevlilerinin işbirliği ile düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" farkındalık oluşturma etkinliği Bekilli MYO'lular tarafından dikkatle takip edildi. Öğrenciler tarafından bizzat hazırlanan afiş ve pankartların yanı sıra yüze uygulanan makyaj ile şiddet içerikli yüz ifadeleri oluşturularakşiddete karşı mücadelenin önemine dikkat çekildi.



Bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan afiş, pankart ve görseller okul panosunda sergilendi. Farkındalık etkinliği konuya dikkati çeken ürünlerin kullanıldığı fotoğraf çekimi ile son buldu. - DENİZLİ