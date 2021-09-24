PAÜ BİYOM, Polonyalı Bilim İnsanlarını Ağırladı

Pamukkale Üniversitesi (Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ BİYOM) ulusal ve uluslararası projeleriyle bilime ve tarıma verdiği katkılara ilaveten uluslararası üniversitelerden bilim insanlarını da misafir ediyor. Polonya'nın Czestochowa Teknoloji Üniversitesi'nden (CUT) altı bilim insanı (Prof. Dr. Ewa Neczaj, Doç. Dr. Anna Grosser, Doç. Dr. Agata Rosinska, Iwona Kupich, Doktora Öğrencisi Anna Jasinska ve Doktora Öğrencisi Wojciech Rybak) akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve farklı sektörlerden bilim insanlarının arasında ortaklıklar geliştirilmesi kapsamında PAÜ'yü ziyaret etti.

PAÜ BİYOM'da uluslararası ve ulusal projeler yürütmekte olan Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve ekibi; laboratuvar, sera ve uygulama arazisinde devam etmekte olan projeler hakkında ziyaretçi bilim insanlarına bilgiler verdiler. Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak ve Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, bilim insanlarına PAÜ BİYOM'da yürütülmekte olan projelerin Türkiye için ekonomik ve kültürel öneme sahip bitki türlerinin gelecek nesiller için koruma altına nasıl alınacağı, araştırmacıların gerçekleştirmekte olduğu projelerin ülkemiz çiftçilerinin ihtiyacı olan tohumluk üretiminde yurtdışına bağımlılığın azaltılmasında nasıl katkılar sağlayacağı, ekonomik öneme sahip bitki türlerinin hastalıklardan arındırma işlemlerinin yapılması ve bu sağlıklı materyallerin bitkisel üretime yapacağı katkılar, genetik kaynakların nasıl saklanması gerektiği, yerli ve milli tohumların ülkemiz ekonomisi için ne kadar önemli olduğu konularında bilgiler verdi.

Ziyaretçi bilim insanlarından oluşan heyet, PAÜ BİYOM' da yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında aldıkları bilgilerin ardından laboratuvar kompleksi (moleküler genetik ve biyoteknoloji laboratuvarları), sera, iklimlendirme odaları ve uygulama arazisini gezerek yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi. Ziyarette ileriye yönelik akademik iş birliklerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Heyet daha sonra, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik, PAÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hidayet Argun, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından, çevre mühendisliği bölümünde yürütülmekte olan bilimsel proje ve çalışmalar yerinde incelendi. Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak ve PAÜ DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska'nın da yer aldığı incelemelerde karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Daha sonra PAÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda Polonya'nın Czestochowa Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından "Döngüsel ekonomide biyolojik atıkların çevre güvenliği (EnviSafeBioC)" başlıklı altı uluslararası ortaklı projeleri, Erasmus programları ve Geneinuse konuları hakkında seminerler verdiler.

Polonyalı araştırmacıların oluşturduğu heyet, PAÜ ziyareti kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz ile de bir araya geldi. Temaslar kapsamında Prof. Dr. Süleyman Solmaz ile gerçekleştirilen görüşmede, Fen-Edebiyat Fakültesi ile ileriye yönelik iş birliği konuları ele alındı.

PAÜ Rektörlük Senato Salonu'nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ise kurumlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve farklı sektörlerden bilim insanları arasında köprülerin kurularak ortak teknolojik ürünlerin geliştirilmesi hususları değerlendirildi.