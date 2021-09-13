PAÜ Bu Yıl 24 Takım ile TEKNOFEST'te

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali (TEKNOFEST) finalleri, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST finallerine 14 takım ile katılan PAÜ, Pamukkale Teknokent'in hem teknoloji alanında hem de mentörlük anlamında destek olduğu, bu yıl 4. kez kapılarını açacak olan organizasyona, değerlendirme süreçlerini başarı ile tamamlayan 24 takım ile katılacak.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak hedefiyle, ilkokul seviyesinden lisansüstü seviyeye kadar binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlayan festivalde, bu yıl 36 farklı yarışmada takımlar birincilik için kıyasıya mücadele verecek.

Geçtiğimiz yıl 'Roket Yarışmaları Yüksek ve Orta İrtifa Kategorileri'nde birincilik ve en iyi tasarım ödülünün sahibi olan Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST'te bu yıl 'Zorlu Görev ve Orta İrtifa Kategorileri'nde yarışacak. Geçtiğimiz yıl 'Biyoteknoloji İnovasyon Fikir Kategorisi' Türkiye Birincisi olan Graphone Takımı ise, bu yıl 'Fikir Kategorisi'nde 'Akıllı Stent Tasarımı' projeleri ile yarışacak. TEKNOFEST 2020'de 'Tarım Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye İkincisi olan Algan Teknoloji Takımı, bu yıl 'Savaşan İHA Kategorisi'nde mücadele verecek. Geçtiğimiz yıl 'Alatay' isimli elektromobil aracı ile 'Yerli Ürün Teşvik Türkiye İkinciliği Ödülü'nün sahibi olan ATAY Takımı, 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda birincilik için mücadele edecek.

TEKNOFEST ile birlikte ülkemizin "Milli Teknoloji Hamlesi" hareketine katkı sağlamaya devam eden Dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı olma unvanını koruyan ve bu yıl altıncısı düzenlenen "6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF21" 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. Fuarda, Pamukkale Üniversitesi'nin akademisyenlerine ait 4 patent de ISIF21'de yer alacak.

Ek olarak, TEKNOFEST 2021'de tanıtım için kurulacak 4 stanttan biri Pamukkale Üniversitesi - Pamukkale Teknokent A. Ş. 'ye ait olacak.

Rektör Kutluhan: "Gençlerimize hedefleri ve hayalleri doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz"

TEKNOFEST 2021 finallerinde mücadele edecek tüm Pamukkale Üniversitesi takımlarına başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları aktardı: "Ülkemizin, geleceğin teknolojileri konusunda söz sahibi olmasında ve mühendislik kabiliyetinin ne denli olduğunun anlaşılmasında önemli bir platform olan TEKNOFEST yarışmaları, her yaş grubundan gençlerimizin bilimin ışığında önce hayal etmeleri sonra bunu nihai ürüne dönüştürmeleri adına son derece önemlidir. Bu yarışmalarda ortaya çıkan projeler bizleri gururlandırmakta ve gelecek adına ümitlenmemize vesile olmaktadır. Bizler Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak gençlerimizi hedefleri ve hayalleri doğrultusunda koşulsuz şartsız desteklemeye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 14 takım ile mücadele verdiğimiz finallerde bu yıl 24 takım ile yer alacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm takımlarımıza teknolojik destek ve mentörlük sağlayan Pamukkale Teknokent Yönetimini ve Yönetim Kurulu Üyesi olan odalarımıza tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Pamukkale Teknokent, bu manada bizler için önemli bir noktadadır. Gecesini gündüzüne katarak çalışan ve finallerde yarışmaya hak kazanan tüm takımlarımızın üyelerini, sevgili öğrencilerimizi ve onlara bilgi ve deneyimleri ile destek olan değerli hocalarımızı tebrik ediyor; yarışmalarda başarılar diliyorum. "