Paü Dak Kan Bağışı İçin Seferber Oldu
42 dakika önce
Pamukkale Üniversitesi Dağ Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu (PAÜ DAK) kan ve kök hücre bağışının önemi ve sürekliliğini arttırmak adına düzenlediği 'Kurtarmak Senin Kanında Var' adlı projeyi hayata geçirdi.
Pamukkale Üniversitesi
Dağ Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu (PAÜ DAK) kan ve kök hücre bağışının önemi ve sürekliliğini arttırmak adına düzenlediği 'Kurtarmak Senin Kanında Var' adlı projeyi hayata geçirdi.
PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı PAÜ DAK, gerçekleştirdiği 'Kurtarmak Senin Kanında Var' projesi kapsamında kan ve kök hücre bağışladı. Düzenlemiş oldukları bağış projesi hakkında açıklama yapan Topluluk Başkanı Fatih
Burak Kahraman, "Her anlamda hayat kurtarmanın farkında olan PAÜ Dağ Arama ve Kurtarma Topluluğu olarak bu proje ile kan ve kök hücre bağışının önemi ve sürekliliğini arttırmak adına bir farkındalık oluşturmayı amaçladık" dedi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:20 Kaynak: İHA
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