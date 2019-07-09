Son Dakika Haberleri: PAÜ'de 15 Temmuz şehitleri anılacak
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PAÜ'de 15 Temmuz şehitleri anılacak

57 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısı ile bir dizi program gerçekleştirilecek.

PAÜ'de 15 Temmuz şehitleri anılacak, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısı ile bir dizi program gerçekleştirilecek.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yılında, cumhuriyetimiz ve demokrasi için şehit düşen kahramanları anmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak adına milli direnişin sembol mekanı olan Pamukkale Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Meydanı Açıkhava Amfisi'nde 12 Temmuz Cuma günü saat 15.30'da bir anma programı gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak törende 15 Temmuz Şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti yapılacak. Program, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan, 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntülerden oluşan bir sinevizyon gösterimi ile devam edecek. Devamında ise Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere il protokolü ve davetlilerin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılacak. Şehitler adına verilecek olan hayır yemeği ve ikramlar ile anma programı son bulacak.

İl protokolü ve Rektör Bağ'ın bizzat katılacağı anma törenlerine tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
Pamukkale Üniversitesi, Güncel
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