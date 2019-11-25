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PAÜ'de 'Afet Yönetimi ve Kent Planlama' paneli gerçekleştirildi

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Denizli İl Temsilciliği işbirliğinde "Afet Yönetimi ve Kent Planlama" başlıklı bir panel düzenlendi.

PAÜ'de 'Afet Yönetimi ve Kent Planlama' paneli gerçekleştirildi, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Denizli İl Temsilciliği işbirliğinde "Afet Yönetimi ve Kent Planlama" başlıklı bir panel düzenlendi.


Panel PAÜ Hüseyin Yılmaz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kent planlama süreçlerinde afet yönetiminin öneminin konuşulduğu panelde; gerek teorik gerekse uygulama üzerinden aktarılan örneklerle farklı paydaşların afet yönetimi ve kent planlama süreçlerinde üstlendikleri rollerin neler olduğu üzerine faydalı ve aydınlatıcı tartışmalar yapıldı.


'Afet Yönetimi ve Kent Planlama'temalı panele, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy katıldı. İki oturumdan oluşan panelde açılış konuşmalarını; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özcan ve Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Denizli İl Temsilcisi Seçil Çelik yaptı.


Ayrıca, Denizli'de geçmişten bu yana gerçekleşen afet olayları, kentsel alanda görülen etkileri ve zarar azaltma politikaları üzerine hazırladıkları değerleri araştırmalar ve sunumlarla, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. M. Şevket Şenel, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Dr.Öğr. Üyesi Nur Sinem Partigöç ve Arş. Gör Aysun Aygün panele katkı sağladı. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
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