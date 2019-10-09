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Son Dakika Güncel PAÜ'de akademik yıl açılış töreni

PAÜ'de akademik yıl açılış töreni

57 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, "Üniversitemiz eğitim, bilim, kültür, sanat ve sosyal hayatta marka ayrıca bir dünya üniversitesi olma hedefiyle her geçen yıl nitelik ve nicelik olarak gelişerek büyük mesafeler kat etmiştir.

PAÜ'de akademik yıl açılış töreni, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, "Üniversitemiz eğitim, bilim, kültür, sanat ve sosyal hayatta marka ayrıca bir dünya üniversitesi olma hedefiyle her geçen yıl nitelik ve nicelik olarak gelişerek büyük mesafeler kat etmiştir." dedi.

PAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Bağ, törende, 1992'de kurulan üniversitenin bilimsel araştırma, teknoloji üretimine altyapı hazırlama ve Türkiye'yi dünyada temsil etme amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Akademik birimlerin paydaşlarıyla iş birliği içinde çalıştığını ifade eden Bağ, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz geçen yıl büyük başarılara imza attı. Yeni öğretim yılına da umutlarla başlıyoruz. Üniversitemiz eğitim, bilim, kültür, sanat ve sosyal hayatta marka ayrıca bir dünya üniversitesi olma hedefiyle her geçen yıl nitelik ve nicelik olarak gelişerek büyük mesafeler kat etmiştir. Öğrencilerimiz çeşitli spor müsabakalarında başarılar kazandı. Temel misyonumuz başta bulunduğu il, sonra bölge ve ardından ülkemiz nihayetinde tüm insanlığa katkı sağlayabilecek bir yükseköğretim kurulu olmaktır. Bu misyonu büyük ölçüde gerçekleştirdik."

Bağ, yeni akademik dönemin tüm akademisyen, öğrenciler, idari personel ve çalışanları için hayırlı olmasını diledi.


Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet İnam, "Türkiye'de bilim ve felsefenin kültürel imkanları" başlıklı ilk dersi verdi.

Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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