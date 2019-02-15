Son Dakika Haberleri: Paü'de Bilişim Alanında 1 Ay Sürecek Eğitimlere Başlandı

Paü'de Bilişim Alanında 1 Ay Sürecek Eğitimlere Başlandı

1 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi tarafından fakültenin akademik ve idari personeline yönelik uygulamalı seminerler başladı.

Paü'de Bilişim Alanında 1 Ay Sürecek Eğitimlere Başlandı, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi tarafından fakültenin akademik ve idari personeline yönelik uygulamalı seminerler başladı. Bilişim alanında bir ay sürecek eğitimler dizisine, Akıllı Tahta Kullanımı sunumu ile başlandı.

PAÜ Eğitim Fakültesi'nde akademik ve idari personel için düzenlenen eğitimler aralıksız devam ediyor. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri tarafından bilişim alanında verilmeye başlanan eğitim seminerlerinin ilki akıllı tahta kullanımı uygulamasıyla başladı. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Can'ın ve akademisyenlerin katıldığı seminerde Dr. Öğr, Üyesi Tayfun Tanyeri, akıllı tahta kullanımı ve programları uygulamalı olarak anlattı. İlki gerçekleşen uygulamalı eğitim semineri soru-cevap bölümünün ardından sonra sona erdi. 30 gün boyunca sürecek seminerler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Tanyeri, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özçınar, Dr. Öğr. Üyesi Esra Yecan, Dr. Öğr. Üyesi Serap Yetik, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karataş ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Sinecen tarafından verilecek.

Seminerlerde, 'Bulut Bilişim Teknolojileri, EBS Tanıtımı ve Kullanımı, Canva Tasarım Programı, Wix ile İnternet Sitesi Hazırlama, Photoshop Uygulamaları, Referans Düzenleme Programı ve Excel Örnek Uygulamaları' konularında eğitimler verilecek. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

Bilgisayar, Pamukkale Üniversitesi, Güncel
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