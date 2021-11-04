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PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı - Son Dakika

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

04.11.2021 19:43
PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesinde, Cumhuriyet'in ilanı, Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm yılları, İstiklal Marşı'nın kabulü ve 100. yılının coğrafi koordinatlara göre kesiştiği noktaya anıt inşa edildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesinde, Cumhuriyet'in ilanı, Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm yılları, İstiklal Marşı'nın kabulü ve 100. yılının coğrafi koordinatlara göre kesiştiği noktaya anıt inşa edildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kapsamında bir anıt yapmak üzere çalışma başlattıklarını belirtti.

Kutluhan, yerleşke içindeki bir alanın coğrafi koordinatlarındaki son 4 rakamın Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli tarihlere tesadüf ettiğini saptadıklarını belirledi.

Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğünden de bu noktanın tescilini alarak çalışmalara başladıklarını aktaran Prof. Dr. Kutluhan, Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm yılları, İstiklal Marşı'nın kabul yılı ve yüzüncü yılı ile Cumhuriyet'in ilanı ve yüzüncü yıllarının tesadüf ettiği bu noktalarda üç yapıdan oluşan anıtın yapıldığını aktardı.

Kutluhan, Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan ve 6 ayda tamamlanan esere Mehmet Akif Ersoy Anıtı adının verildiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un doğum ve ölüm yılları olan 1873 ve 1936 rakamlarının yer aldığı koordinatta Mehmet Akif Ersoy Çeşmesi, İstiklal Marşı'nın kabulü ve yüzüncü yılları olan 1921 ve 2021 rakamlarının bulunduğu noktaya İstiklal heykeli yapıldığını kaydeden Kutluhan, Cumhuriyet'in ilanı ve yüzüncü yılları olan 1923 ve 2023 rakamlarının bulunduğu koordinat noktasına ise Dünya şeklinde olan Cumhuriyet noktası inşa edildiğini dile getirdi.

Heykellerin büyük anlamlar taşıdığını aktaran Prof. Dr. Kutluhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Akif Ersoy Çeşmesi'nden ilim irfan aksın, gençlerimiz İstiklal Marşımız ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ebediyen var olsun. Cumhuriyet noktasındaki dünya, bizim emperyalist bir güç olmadığımızı hiçbir zaman sömürmediğimizi anlatıyor. Bu heykel ile dünyaya kucak açtığımızı anlatıyoruz. Son heykelimiz olan İstiklal heykeli ise geçmişte kurulan Türk devletlerini temsil ediyor. Bu heykelin en büyük özelliği ise gökyüzüne uzanan ve en uzun olan direğin Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmesi."

PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı
PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı
PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı
PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı
PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Cumhuriyet, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PAÜ'de coğrafi koordinatların kesiştiği noktaya Mehmet Akif Ersoy Anıtı yapıldı - Son Dakika
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