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Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz Önlüklerini Törenle Giydi - Son Dakika

Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz Önlüklerini Törenle Giydi

22.11.2021 15:24
Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz Önlüklerini Törenle Giydi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören 103 geleceğin diş hekimi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlüklerini düzenlenen törenle ile giydi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören 103 geleceğin diş hekimi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlüklerini düzenlenen törenle ile giydi. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek, PAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende açılış konuşmalarını sırası ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Akgül: "Beyaz önlük bir sorumluluktur"

Konuşmasında, diş hekimi olmanın sadece prestijli bir meslek sahibi olmak anlamına gelmediğini hatırlatan Dekan Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, diş hekimi olmanın toplumla iç içe olmak demek olduğunu söyledi. Öğrencilerden, yetkin bir diş hekimi olmanın yanında insani değerlerini de her zaman muhafaza etmelerini isteyen Prof. Dr. Akgül, iyi bir eğitim almaları için gayretlerini sürdürdüklerini ifade etti. Fakültenin geliştirilmesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yoğun çaba harcadığını belirten Prof. Dr. Akgül, beyaz önlüğün aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu hatırlattı. Öğrencilerin, böyle manevi bir yükü taşıyacaklarına olan inancını paylaştı. Prof. Dr. Hayati Murat Akgül: "Sevgili öğrenciler. Kendinizi her alanda yetiştirmeye gayret edin ve iletişim becerilerinizi daha da geliştirin. Sorun, sorgulayın ve araştırın. Beyaz önlükleriniz sizin geleceğinizi temsil ediyor. Mesleğinizi ve insanları sevin. Her zaman daha iyisi yapmak için çaba gösterin. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. " şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Mesleki görevlerinizin yanında insani görevlerinizi de asla unutmayın"

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, beyaz önlük giyerek artık öğrencilerin diş hekimliği mesleğini hissedeceklerini belirtirken, beyaz önlüğün; sağlığın, merhametin, vicdanın ve en önemlisi insanlığın güveninin timsali olduğunu söyledi. Öğrencilerden artık PAÜ'nün ve ülkemizin ve insanlığın beklentisi olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Her birimiz, Pamukkale Üniversitesi'nin bir üyesi olduğumuzu unutmuyoruz. Dolayısıyla, güven duygusuna leke getirecek en küçük tutum içinde bile hiçbir zaman bulunmamanızı istiyorum. Diş hekimliğimizin daha iyi fiziki imkanlarda eğitim ve sağlık hizmeti verebilmesi için hayalimiz ve projelerimiz var. İnşallah diş hastanemizi en kısa sürede tamamlarız ve siz de burayı görerek mezun olursunuz. Mesleğinizi yaparken mesleki görevlerinizin yanında insani görevlerinizi de asla unutmayın. Yardım isteyen birinin koluna girip ona yardımcı olmak sizin mesleki göreviniz olmasa bile insani görevinizdir. Yaptığınız tedavilerle hastalarınız hep memnun kalmasını ve hep anılır insanlar olmanızı temenni ediyorum. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından 103 öğrenciye beyaz önlükleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere PAÜ Üst Yönetimi, Dekan Prof. Dr. Hayati Murat Akgül ve öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlük giyerek hekimlik mesleğine adım atan 103 diş hekimliği fakültesi öğrencisi ile PAÜ Yönetimi ve akademisyenlerin günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz Önlüklerini Törenle Giydi

Diş Hekimliği Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi, Kongre, Kasım, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz Önlüklerini Törenle Giydi - Son Dakika


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