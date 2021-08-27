PAÜ'de Eğitim Yüz Yüze Yapılacak - Son Dakika
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PAÜ'de Eğitim Yüz Yüze Yapılacak

PAÜ'de Eğitim Yüz Yüze Yapılacak

27.08.2021 15:42

26 Ağustos 2021 tarihinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversite rektörleri ile bir araya geldiği ve PAÜ Rektörü Prof. Dr.

26 Ağustos 2021 tarihinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversite rektörleri ile bir araya geldiği ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın da katıldığı toplantının ardından bir süredir yüz yüze eğitim için gerekli altyapı çalışmalarını sürdüren PAÜ Rektörlüğü, yüz yüze eğitim yapılacağını kararını kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamasında YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, şu ifadeleri kullandı: "Salgın sürecinde öğrendiklerimiz yükseköğretimin klasik değerlerini değiştirmemiş olabilir. Ama bu salgının pek çok sektöre olduğu gibi çalışma, üretme ve bilgiyi aktarma biçimimize ciddi etkileri olduğu da bir gerçektir. Ama net olarak ifade etmek isterim ki başta Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumların desteği ve kararları çerçevesinde halihazırdaki önceliğimiz yüz yüze eğitimdir. Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim. "

Yüz Yüze eğitimle ilgili olarak PAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklama şu şekilde: "YÖK'ün 26 Ağustos 2021 tarihli açıklamasına istinaden Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitim yüz yüze yapılacaktır. Pandemi tedbirleri gereği altyapı çalışmalarımız devam etmekte olup, tüm personelimiz ve öğrencilerimizin aşılarını bir an önce olmalarını tavsiye ediyoruz. Temizlik-maske-mesafe kurallarına uyarak geçireceğimiz güzel bir eğitim-öğretim yılı olmasını dileriz. "

Kaynak: Habermetre
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Üniversite, Erol Özvar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum PAÜ'de Eğitim Yüz Yüze Yapılacak - Son Dakika


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