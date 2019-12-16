PAÜ'de 'İnsan Hakları: Güncel Sorunlar' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PAÜ'de 'İnsan Hakları: Güncel Sorunlar' konferansı - Son Dakika

PAÜ'de 'İnsan Hakları: Güncel Sorunlar' konferansı

6 saat önce

10-17 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında, PAÜ Hukuk Topluluğu tarafından 'İnsan Hakları: Güncel Sorunlar' konferansı gerçekleştirildi.

PAÜ'de 'İnsan Hakları: Güncel Sorunlar' konferansı, System.String[]

10-17 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında, PAÜ Hukuk Topluluğu tarafından 'İnsan Hakları: Güncel Sorunlar' konferansı gerçekleştirildi.


İİBF A Blok konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan ve PAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Organ tarafından yönetildi. Konferansa Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülsün Aslı Pişkin, PAÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çağrı Kan, PAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Duygu Bozkurt, PAÜ Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Kahan Onur Arslan, Denizli Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Yıkar ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erhan Balaman'ın konuşmacı olarak katıldı. Öğrenciler, konferansa yoğun ilgi gösterdi.


Konferansta, "Kadın ve Çocuk Hakları, Çocuk Gelin ya da Çocuğun Cinsel İstismarı, Yoksulluk Nafakası Tespit ve Öneriler, Evrensel Bildiriye Giden Yol ve Sonrası, AİHM'in Mülkiyet Hakkı Yaklaşımı ve Sağlıklı Yaşama Hakkı" başlıklı bildiriler yer aldı.


"İnsan hakları sorunları karşısındaki duyarlılığımızı her zaman koruyoruz"


PAÜ Hukuk Topluluğu Akademik Danışmanı ve Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Kahan Onur Arslan, konferansla ilgili yaptığı açıklamada: "İnsan haklarının ve insan hakları savunuculuğunun öneminin her geçen gün daha fazla arttığı bir çağda yaşadığımızın bilinciyle, toplumda daha çok farkındalık oluşturmak amacıyla akademik çevrelerde bu ve benzer etkinliklerin sayısının artması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. PAÜ Hukuk Topluluğu olarak, dünyada ve ülkemizde karşılaşılan insan hakları sorunları karşısındaki duyarlılığımızı her zaman koruyarak benzer etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde sis olacak
Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi

Son Dakika Haberleri
17:42 KARS SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI (1) - Son Dakika
17:42 Adana'daki FETÖ/PDY davasında sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
17:42 Vali Çakır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
17:38 Ereğli Belediyesi OSB'de temizlik çalışmalarını yürütüyor - Son Dakika
17:37 Akhisar'da yerli tohumlar toprakla buluşuyor - Son Dakika
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:46:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PAÜ'de 'İnsan Hakları: Güncel Sorunlar' konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]