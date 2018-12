Paü'de 'Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri' Konuşuldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı PAÜ Genç TEMA Topluluğu tarafından düzenlenen "Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri" adlı konferans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve PAÜ Genç TEMA Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Gürkan Semiz'in konuk olduğu konferansta, iklim değişikliğinin yeni bir olgu olmadığına ve son birkaç yüzyıllık dilimde doğa üzerinde artan baskının bir sonucu olduğu vurgusu yapıldı. İklim değişikliğinin günümüzdeki sonuçlarının önüne geçilebilmesi için küresel düzeyde önlemlerin alınması gerektiğini belirten Semiz, son yıllarda dünyanın dört bir yanında afetlerin artmasının bütün ülkelerin bu konuya öncelikli olarak önem göstermelerini zorunlu hale getirdiğini anlattı. Semiz, iklim değişikliğini uzaktan izlemenin yeterli olmadığını ifade ederek, "İklim değişikliğini artık her kesimin ve özellikle bilim insanlarının kabul ettiği bir gerçek. Bu noktada, her bireyin iklim değişikliği konusunda yapabileceği bir takım tutum ve davranışlar var. İklim değişikliğinin en önemli sebebi küresel ısınmadır" dedi.



Konferansın devamında, PAÜ Genç TEMA Topluluğu öğrencilerinin atölye çalışmaları yaparak hazırladıkları yaklaşık 100 adet pazar filesi "Plastiğe Dur Diyoruz, Pazar Filesi Kullanıyoruz" teması adı altında katılımcılara hediye olarak dağıtıldı.



Konferans, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ

