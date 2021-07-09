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PAÜ'de Mezuniyet Coşkusu Tavas ve Çivril ile Devam Etti - Son Dakika

PAÜ'de Mezuniyet Coşkusu Tavas ve Çivril ile Devam Etti

09.07.2021 18:08
PAÜ'de Mezuniyet Coşkusu Tavas ve Çivril ile Devam Etti, System.String[]

Tavas MYO ve Tavas SHMYO'dan Bu Yıl Toplam 294 Öğrenci Mezun OlduGünün ilk mezuniyet töreni, Tavas SHMYO'nun yeni yerleşkesinde düzelendi.

Tavas MYO ve Tavas SHMYO'dan Bu Yıl Toplam 294 Öğrenci Mezun Oldu

Günün ilk mezuniyet töreni, Tavas SHMYO'nun yeni yerleşkesinde düzelendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, Tavas MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özek, Tavas SHMYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan, ilçe protokolünden üyeler, öğretim üyeleri ve mezunların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Tavas SHMYO Birincisi Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencisi Tuana Tepe'nin mezun öğrenciler adına açılış konuşması ile başladı. Tuana Tepe, Eczane Hizmetleri Bölümünün ilk bölüm birincisi olmaktan duyduğu gururu ifade ederken, bölümü ve mesleğini sevmesinde öğretim üyelerinin büyük payı olduğunu söyledi.

Mezun öğrenciler adına açılış konuşmaları, Tavas MYO birincisi Burcu Koyuncuoğlu ile devam etti. Konuşmasında uzaktan eğitim sürecinde mesleki ve kişisel birçok deneyim kazandığını ifade eden Burcu Koyuncu, çocuk gelişimci olarak bir çocuğun kalbine dokunmanın mutluğunu yaşadığını söyledi. Koyuncu, daha sonra mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Tören, sonrasında protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmasında ilk mezuniyet töreninin gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Tavas SHMYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan, öğrencilerden, meslek yaşantılarında güçlü bir azim ile üretme potansiyellerinin farkında olmalarını istedi.

Protokol konuşmaları, Tavas MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özek'in konuşması ile devam etti. Öğrencilerin mezuniyetlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Özek, mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Törende konuşma yapan Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, geleceğin teminatı olan gençleri mezun etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken, meslek hayatında başarılı olabilmek için sürekli gelişime açık olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Başkan İnamlık, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Törende mezun olan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında Tavas'ın çok girişimci bir ilçe olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tavas SHMYO binasının tahsisini gerçekleştiren Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık'a teşekkürlerini iletti. Pandemi sebebiyle eğitimlerin çevrimiçi olarak devam ettiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, bu süreçte yoğun çaba gösteren yüksekokul öğretim üyeleri ve çalışanlarına teşekkür etti. Rektör Kutluhan: "Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren diğer üniversiteler arasında yerini, üst sıralara çıkarma gayretini sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı kat be kat arttıracağımızın sözünü burada veriyorum. Sağlık; mekanıyla, doktoruyla, hemşiresiyle hasta bakıcısıyla, eczacısıyla, diğer sağlık çalışanlarıyla bir bütündür. Bugün mezun olan öğrencilerimiz inşallah başarılı bir şekilde hizmet ederler. Mezun olmak demek hayatın yeninden başladığı, yeni bir dünyaya adımdır. İnancım odur ki dürüst, doğru ve inatçı bir şekilde çalışmalarınıza devam edeceksiniz" dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konuşmasını mezun öğrencileri tebrik ederek tamamladı.

Tören, zeybek gösterisi ve ardından öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdimi son olarak ise kep atma töreni ile sona erdi. Tavas MYO'dan bu yıl 258 Tavas SHMYO'dan ise 36 öğrenci mezun oldu.

Uygulamalı Bilimler, Yüksekokul Olarak Son Mezuniyet Törenini Gerçekleştirdi

Günün ikinci mezuniyet Töreni Çivril'de düzenlendi. Çivril Atasay Kamer MYO ve Uygulamalı Bilimler YO'nun ortaklaşa düzenlediği mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, Çivril Atasay Kamer MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Sami Eşmen, Uygulamalı Bilimler YO Müdürü Prof. Dr. Önder Coşkun, ilçe protokolünden üyeler, öğretim üyeleri ve mezunların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, mezun öğrenciler adına Çivril Atasay Kamer MYO birincisi Zeynep Topaloğlu'nun konuşması ile devam etti. Zeynep Topaloğlu yaptığı konuşmasında yeni beklentiler ve yeni umutlarla hayatlarında yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Mezun öğrenciler adına ikinci konuşmayı Uygulamalı Bilimler YO Birincisi Birkan Güney gerçekleştirdi. Güney, konuşmasında Pamukkale Üniversitesi'nde elde ettikleri kazanımların arasında doğru ile yanlışın ayrımı, çalışmak, üretmek ve insana değer vermek olduğunu söyledi. Tüm mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Törende protokol konuşmaları, Çivril Atasay Kamer MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Sami Eşmen'in konuşması ile başladı. Çivril Atasay Kamer MYO'nun köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Öğr. Gör. Dr. Eşmen, pandemi döneminde eğitim öğretim faaliyetlerin çevrimiçi devam ettirilmesinde desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a teşekkürlerini iletti. Öğr. Gör Dr. Sami Eşmen, mezun öğrencileri tebrik ederken mesleki yaşantılarında başarılar diledi.

Protokol konuşmaları, Uygulamalı Bilimler YO Müdürü Prof. Dr. Önder Coşkun'un konuşması ile devam etti. Konuşmasında, mezun öğrencilerin kamu ya da özel sektörde üstlenecekleri görevlerde Pamukkale Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getiren Prof. Dr. Coşkun, mezun öğrencileri tebrik etti.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, pandemi sebebiyle Çivril'in doğal ve tarihi güzelliklerini öğrenciler ile birlikte gezememiş olmanın bir parça burukluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çivril'e verdiği önem ve Çivril'in beklentisi olan Ziraat Fakültesi'nin açılma sürecinde gayretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a teşekkürlerini sunan Başkan Vural, mezun öğrencileri tebrik etti.

Törende mezun olan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında Çivril'de eğitim gönüllüsü hayırseverlerin buradaki okullara hep destek olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, çalışmanın ve başardıkça keyif almanın güzel olduğunu öğrencilere hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, hayatın bir eğitim olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konuşmasının sonunda mezun öğrencileri tebrik etti.

Protokol konuşmalarının ardından tören, mezun öğrencilere belgelerinin takdimi ve kep atma ile sona erdi. Çivril Atasay Kamer MYO'dan bu yıl 210, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan ise 94 öğrenci mezun oldu.

PAÜ'de Mezuniyet Coşkusu Tavas ve Çivril ile Devam Etti

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum PAÜ'de Mezuniyet Coşkusu Tavas ve Çivril ile Devam Etti - Son Dakika


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