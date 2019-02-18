Paü'de Öğrenim Gören Yabancı Öğrenciler Antik Şehirleri Gezdi

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Gezici'nin Anketine Göre, Türkiye'nin En Güvendiği Siyasetçi Süleyman Soylu

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız