PAÜ'de, sağlık çalışanlarına maske ve önlük üretiliyor - Son Dakika

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Moda Tasarımı Bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personeline destek olmak için maske ve önlük üretimi gerçekleştiriliyor.

DTBMYO Müdürü Prof. Dr. Raşit Urhan yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.



Sağlık çalışanlarına katkı sağlamak amaçlı medikal maske ve önlük üretimi projesini PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ öncülüğünde hayata geçirdiklerini kaydeden Urhan, şöyle dedi:

"Bölüm hocalarımız bu projenin içinde yer almaktan memnun olacaklarını ve öğrencilerimizin de üretim sürecine gönüllü olarak katkı sağlamak isteyeceklerini söylediler. Rektörümüz üretim için gerekli olan eksikliklerimizi tamamladı ve biz projeyi hayata geçirdik. Bunun yanında farklı kurum ve şirketlerden de projemize çeşitli destekler geldi. İlk etapta 2 bin maske ve 200 cerrahi önlük üretmeyi hedefliyoruz. Maske ve cerrahi önlükleri PAÜ Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının yanı sıra kentteki diğer hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına ulaştıracağız."