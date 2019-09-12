Son Dakika Haberleri: PAÜ'de soya fasulyesiyle ilgili ön verim çalışmalarına başlandı
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PAÜ'de soya fasulyesiyle ilgili ön verim çalışmalarına başlandı

2 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çelik ve Çal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er Koordinatörlüğünde soya fasulyesi üretimi için ön verim ve adaptasyon çalışmalarına başlandı.

PAÜ'de soya fasulyesiyle ilgili ön verim çalışmalarına başlandı, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çelik ve Çal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er Koordinatörlüğünde soya fasulyesi üretimi için ön verim ve adaptasyon çalışmalarına başlandı.


Yapılan deneme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Pamukkale Üniversitesi Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Aliye Yıldırım, içerdiği yüksek oranda protein ve yağ ile 'sarı altın' olarak nitelendirilen soyanın ülkemizdeki üretim miktarının tüketimi karşılayamadığını vurguladı. Yıldırım, "Her yıl ortalama 2,5 milyon ton soya ithal edilmekte olduğunu, Türkiye'de soya üretiminin yaygınlaştırılması ve genetiği değiştirilmemiş (GDO'suz) soya çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan denemenin sonuçlarına göre soyanın gelecek yıllarda bölgedeki çiftçiler için alternatif bir endüstri bitkisi olup olmayacağının ve ekim nöbetlerine uygunluğunun belirlenmesi hedefleniyor. Soya ve soya küspesinin kanatlı hayvan beslenmesinde önemli bir yeri var. Yem ve yağ sanayisi için de soya üretimi gereklidir" dedi.


"Ürünü moleküler çalışmalar ile geliştireceğiz"


Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çelik şunları ise konuyla ilgili şunları kaydetti:


"Ülkemizde tohum ıslahı çalışmalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi için moleküler ıslah yaklaşımının klasik bitki ıslah yaklaşımına entegre edilmesi gerekmektedir. Moleküler bitki ıslahı yaklaşımının çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılmasının ilk aşaması, bitkilerde moleküler ıslah araç ve yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflenen AR-GE çalışmalarının yapılmasıdır. Bu bağlamda, Araştırma Merkezimiz, ayçiçeği ve soya gibi ülkemiz ekonomisi için önemli tarım ürünlerinde moleküler araç ve yöntemlerin geliştirilmesini hedeflemektedir." - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Genetik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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