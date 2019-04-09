Son Dakika Haberleri: Paü'de Türkiye Fizyoterapistler Günü Etkinliği

Paü'de Türkiye Fizyoterapistler Günü Etkinliği

44 dakika önce

8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Gününde, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, üniversite çalışanlarını "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliğinde bir araya getirdi.

Paü'de Türkiye Fizyoterapistler Günü Etkinliği, System.String[]
8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Gününde, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, üniversite çalışanlarını "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliğinde bir araya getirdi.

Gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda üniversite çalışanı katıldı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ummuhan Baş Aslan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, fizyoterapistlik mesleğinin dünyada 100 yılı aşkın süredir var olduğunu hatırlattı. Aslan, "Fizyoterapist; mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile hasta, engelli ve sağlıklı bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon programları planlayan ve uygulayan mesleki otonomiye sahip bir sağlık profesyoneldir. Çocuk, erişkin, yaşlı tüm bireylerin düzenli olarak fiziksel aktivite yapmaları gerekir. Fizyoterapistler, fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmeye yardımcı olurlar" dedi.

Aslan, düzenli fiziksel aktivite yapmanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak için okulda klinik pilates, yoga, bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı (bety) ve restoratif yoga ile personelle buluşturduklarını ifade etti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:42 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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