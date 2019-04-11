Son Dakika Haberleri: Paü'de Türkiye Genelinde 4 Üniversiteden Biri Oldu

Paü'de Türkiye Genelinde 4 Üniversiteden Biri Oldu

15 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan eğitim protokolleri kapsamında Türkiye'de, 'İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Eğitimi' verecek 4 üniversiteden biri de...

Paü'de Türkiye Genelinde 4 Üniversiteden Biri Oldu, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan eğitim protokolleri kapsamında Türkiye'de, 'İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Eğitimi' verecek 4 üniversiteden biri de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) oldu.

Başvuru yapan 21 üniversite arasından kabul gören 4 üniversiteden biri olan PAÜ, onaylanan bu protokol çerçevesinde toplumun her kesiminde oluşturması hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde etkili olmasına katkı sağlayacak.

PAÜ ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan 'İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme' işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:11 Kaynak: İHA
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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