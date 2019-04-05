Son Dakika Haberleri: Paü Eğitim Fakültesine İki Ödül

Paü Eğitim Fakültesine İki Ödül

1 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Doç. Dr. Kalburan'ın, danışmanlığını yaptığı doktora tez çalışması Avrupa bölge birinciliği ödülünü kazanırken, Öğr. Gör. Tunay Onursal ise 25. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nde 'Drama Emek' dalında ödül aldı.

Paü Eğitim Fakültesine İki Ödül, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Doç. Dr. Kalburan'ın, danışmanlığını yaptığı doktora tez çalışması Avrupa bölge birinciliği ödülünü kazanırken, Öğr. Gör. Tunay Onursal ise 25. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nde 'Drama Emek' dalında ödül aldı.

PAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nilgün Cevher Kalburan'ın danışmanlığını yaptığı, Öğr. Gör. Hande Güngör'ün "Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Ekolojik Ayak İzi Uygulamaları ve Sürdürülebilir Yaşam Fırsatlarının Geliştirilmesi" konulu doktora tez çalışması Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Organizasyonu'nun (OMEP) düzenlediği '10. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması'nda Avrupa bölge birinciliği ödülü kazandı. Ödül, 24 - 26 Temmuz tarihleri arasında Panama'daki 2019 Dünya OMEP Konferansı'nda yapılacak genel bir oturumda verilecek.

Bartın Belediyesi'nin organizasyonuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Tiyatrolar Birliği, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği ve Çağdaş Drama Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 25. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nde PAÜ'ye ödül geldi. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Tunay Onursal, 10 gün süren festival sonunda 'Drama Emek Ödülü'nü kazandı. Onursal, ödülünü Festival Komitesi Başkanı Zafer Gecegörür'den aldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:31 Kaynak: İHA

Avrupa, Bartın, Güncel
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