Paü Eğitim Fakültesine İki Ödül
1 saat önce
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Doç. Dr. Kalburan'ın, danışmanlığını yaptığı doktora tez çalışması Avrupa bölge birinciliği ödülünü kazanırken, Öğr. Gör. Tunay Onursal ise 25. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nde 'Drama Emek' dalında ödül aldı.
Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde Doç. Dr. Kalburan'ın, danışmanlığını yaptığı doktora tez çalışması Avrupa
bölge birinciliği ödülünü kazanırken, Öğr. Gör. Tunay Onursal ise 25. Uluslararası Bartın
Tiyatro Festivali'nde 'Drama Emek' dalında ödül aldı.
PAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nilgün Cevher Kalburan'ın danışmanlığını yaptığı, Öğr. Gör. Hande Güngör'ün "Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Ekolojik Ayak İzi Uygulamaları ve Sürdürülebilir Yaşam Fırsatlarının Geliştirilmesi" konulu doktora tez çalışması Dünya Erken Çocukluk
Eğitimi Organizasyonu'nun (OMEP) düzenlediği '10. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Yarışması'nda Avrupa bölge birinciliği ödülü kazandı. Ödül, 24 - 26 Temmuz tarihleri arasında Panama'daki 2019 Dünya OMEP Konferansı'nda yapılacak genel bir oturumda verilecek.
Bartın Belediyesi'nin organizasyonuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye
Tiyatrolar Birliği, Ankara
Fotoğraf Sanatçıları Derneği ve Çağdaş Drama Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 25. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nde PAÜ'ye ödül geldi. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Tunay Onursal, 10 gün süren festival sonunda 'Drama Emek Ödülü'nü kazandı. Onursal, ödülünü Festival Komitesi Başkanı Zafer Gecegörür'den aldı. - DENİZLİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu