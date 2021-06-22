Paü Ftryo, Geleneksel Olarak Düzenlediği Etkinliklerini Bu Yıl Çevrimiçi Platforma Taşıdı - Son Dakika

Geleneksel Hotpack Devir Teslim Töreni Bu Yıl Diğer Yıllardan Farklı Olarak Dijital Platformda Gerçekleştirildi

PAÜ FTRYO'nun 3. ve 4. sınıf öğrencileri için her yıl geleneksel olarak düzenlediği Hotpack Devir Teslim Töreni bu yıl çevrimiçi olarak düzenlendi. Kliniklerde sıklıkla kullanılan, içi silikon dioksit ya da benzer maddelerle dolu, tedaviye hazırlayıcı bir fizik tedavi aracının ismi olan Hot Pack'ten esinlenerek isimlendirilen ve yoğun klinik uygulama derslerinin olduğu 3. ve 4. sınıfta eğitim gören öğrenciler için düzenlenen tören pandeminin gölgesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler çevrimiçi platformdan katıldığı törende duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Törende konuşma yapan PAÜ FTRYO Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, töreni çevrimi de olsa gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, ilk kez karşı karşıya kaldığımız pandemi sürecini atlatmak ve eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirebilmek için yüksekokul öğretim üyeleri ve idari çalışan herkesin yoğun gayret gösterdiğini hatırlattı. Pandemi sürecinde hastaların tedavi edilmesinde, kendileri ile birlikte yoğun fedakarlık gösteren ve klinik uygulamalara destek veren öğrencilere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kitiş, Hot Pack'in hastalarla iletişimlerini kolaylaştıran bir araç olduğunu söyledi. Hot Pack'in fizyoterapistler için mesleğin özveri, onur ve gururunu temsil ettiğini ifade etti. Konuşmasının devamında Hot Pack'i teslim alacak olan 3. sınıf öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Ali Kitiş "Önemli bir emaneti teslim alıyorsunuz. Bu emaneti bir yıl boyunca nasıl ki 4. Sınıflar azim ve kararlılıkla, pandemi koşullarını tecrübe ederek, zorlu koşullarda taşıdılarsa sizlerin de bu sene aynı azim ve kararlılıkla taşıyacağınıza eminim" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Kitiş sözlerinin sonunda mezun olacak öğrencilere bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarı temennisinde bulundu.

Tören, öğrencileri tarafından hazırlanan videoların gösterimi ve sonrasında Hot Pack devir teslimi ile sona erdi.

FTRYO'nun Staj Eğitimleri Çevrimiçi Düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (FTRYO) FTR 248 Klinik Yaz Stajı-I ve FTR 356 Klinik Yaz Stajı-II kapsamında PAÜ Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde staj yapacak öğrencilere farklı konularda çevrimiçi eğitim verildi. PAÜ Hastanelerinde görevli hemşireler; Sabriye Akkılıç ve Veciye Akyol tarafından verilen "Pandemide Staj" isimli eğitimler kapsamında Kimlik doğrulama, El hijyeni, Kişisel koruyucu ekipman giyimi ve sıralaması, Düşme riski, Hastane kuralları ve Atık yönetimi konularda öğrencilere bilgiler verildi.