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Paü Ftryo Mezuniyet Törenini Dijital Platformda Gerçekleştirdi - Son Dakika

Paü Ftryo Mezuniyet Törenini Dijital Platformda Gerçekleştirdi

01.07.2021 21:07
Paü Ftryo Mezuniyet Törenini Dijital Platformda Gerçekleştirdi, System.String[]

Dijital platformda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, Yüksekokul öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dijital platformda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, Yüksekokul öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, sırası ile yüksekokul birincisi olan İrem Tepe, 4. Sınıf Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın gerçekleştirdiği açılış konuşmaları ile devam etti.

Törende konuşma yapan 4. Sınıf Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, mezuniyetin insan hayatında önemli dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlatırken mezun olan öğrencileri, mesleki yaşantılarına gururla uğurladıklarını belirtti. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Korkmaz, genç fizyoterapistlere meslek yaşantılarında başarılar diledi.

Törende konuşma yapan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş, pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda yoğun emek harcayan idari ve akademik personele teşekkürlerini iletirken, genç mezunların fizyoterapistlik mesleğini etik ve ahlaki değerler temelinde icra edeceklerine olan inancını paylaştı. Prof. Dr. Kitiş, mezunlara sağlık, huzur ve başarı temennisinde bulundu.

Törende genç fizyoterapistlere hitaben yaptığı konuşmasında PAÜ FTRYO'nun eğitim öğretim faaliyetini bir fakülte düzeyinde devam ettirdiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yüksekokulun, fakülteye dönüştürülmesi konusunda çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Hastalığın tedavisinin yanında rehabilitasyonun da önemine değinen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni en kısa sürede açmayı hedeflediklerini belirtti. Fizyoterapinin doğumdan ölüme kadar insandan ayrılmayan bir branş olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, mezunlara sağlık ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Meslek andının okunmasının ardından törene sembolik olarak katılım gösteren okul birincisi İrem Tepe, ikincisi İrem Çilenger ve üçüncüsü Ümmühan Melisa Gündüz'e mezuniyet belgeleri ile hediye ve çiçek takdim edildi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Kitiş'in okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne çiçek takdiminde bulunurken, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ilk üçe giren öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim etti, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç ise öğrencilere günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından tören son buldu.

Paü Ftryo Mezuniyet Törenini Dijital Platformda Gerçekleştirdi

İstiklal Marşı, Rehabilitasyon, Rektör, Tören, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Paü Ftryo Mezuniyet Törenini Dijital Platformda Gerçekleştirdi - Son Dakika


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