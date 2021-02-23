Pau Gasol, 20 yıl sonra Barcelona'ya geri döndü

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 40 yaşındaki İspanyol basketbolcu Pau Gasol'un 20 yıl sonra eski takımına geri döndüğünü ve kendisiyle 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, sakatlıktan dolayı Mart 2019'dan bu yana hiçbir maçta forma giymeyen Gasol'un, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yönetiminde parkelerde mücadele edeceği bildirdi.

Kariyerine Barcelona takımında başlayan Gasol, 1999-2001 yılları arasında bu formayla 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.

Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), L.A. Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında forma giymişti.

NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.