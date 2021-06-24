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Paü Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı - Son Dakika

Paü Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı

24.06.2021 16:04
Paü Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı, System.String[]

İnme Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Eylem Değirmenci konuyla ilgili şöyle açıklamalarda bulundu; Her yıl Türkiye'de yaklaşık 200. 000'e yakın inme vakası görülmektedir.

İnme Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Eylem Değirmenci konuyla ilgili şöyle açıklamalarda bulundu; Her yıl Türkiye'de yaklaşık 200. 000'e yakın inme vakası görülmektedir. Geçici iskemik ataklar olarak tariflenen, birkaç dakika devam edip düzelen görme kaybı, konuşma bozukluğu ve kol/bacaklarda gelişen uyuşma/güçsüzlük ilerisi için uyarıcı bulgulardır.

Hasta yakınları inmeden şüphelendiği anda zaman kaybetmeksizin hastaneye başvurmalıdır. Tanı koymak için acil şartlarda yapılan beyin bilgisayarlı tomografi ve MR sonrasında hastaya uygulanacak tedavi adımları şunlardır:

Damar içerisine pıhtı çözücü ilaçlar uygulanması (tPA uygulaması)

Kasıktan girilen iğne ile beyin damarlarına ulaşılıp pıhtıların çıkarılması

Her iki tedavinin birlikte uygulanması.

Eğer hasta inme geliştikten sonrası 4, 5 saat içinde acil servise başvurmuş ise hastaya damar içi pıhtı çözücü ilaçlar uygulanır. Hastanın yüksek tansiyonu olması ve daha önce geçirilmiş beyin kanaması gibi durumlar bu ilacın kullanımına engeldir.

Eğer bu ilacın kullanımına engel durumlar varsa ya da ilaç verilmesine rağmen hasta bir saat içinde fayda görmediyse pıhtı çıkarılması amacıyla işleme alınır. Bu cerrahi işlem ilk 6 saat içerisinde uygulanabilmektedir. Sonraki sürede fayda oranı oldukça düşüktür.

Genellikle kasıktan girilen iğnelerle ilk aşamada beyinde hangi damarın tıkanmış olduğu saptanır. Sonrasında stent/aspirasyon ya da damar içine tPA uygulaması ile pıhtıların yok edilmesi amaçlanır.

Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "İlimizde hayati bir eksiklik bu merkez ile giderilmiş oluyor"

PAÜ İnme Merkezi'nin hizmete girmesi ile ilgili olarak PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi. "Sadece Denizli değil çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızın da ihtiyaç duyduğu tedavileri; alanlarında uzman hekimler tarafından, son teknoloji tıbbi cihazlar ve en güncel yöntemlerle gerçekleştirme ilkesini devam ettiren PAÜ Hastanelerimiz bünyesine, yeni bir birimi daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Denizli için hayati bir eksiklik olarak gördüğümüz inme merkezinin kurulmasına Pamukkale Üniversitesi olarak öncülük etmekten dolayı gururluyuz. Bilindiği gibi inme vakaları süratle müdahale edilmesi gereken ve müdahale edilmede geç kalınan durumlarda ise istenmeyen sonuçlara neden olabilen, ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Bu durumun ciddiyetinde olan Üniversite Hastanemizde inme, bir diğer adıyla beyin felci alanında tecrübeli sağlık çalışanlarımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordineli bir şekilde çalışacak. Kurulma çalışmalarına kısa bir süre önce başladığımız PAÜ İnme Merkezi'nin hizmete girmesine giden süreçte desteklerini bizlerden esirgemeyen ve ilk andan itibaren her zaman bizlerin yanında olan başta Sayın Valimiz Ali Fuat Atik olmak üzere İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk'e, Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel'e ve diğer emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

İnme hastaları için ilk 6 saatin çok kıymetli olduğunu da bildiren Prof. Dr. Değirmenci "Olabildiğince erken dönemde müdahale hayat kurtarıcıdır! " dedi.

Paü Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı

Türkiye, Denizli, 112, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Paü Hastanesinde İnme Merkezi Açıldı - Son Dakika


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