PAÜ heyetinden, Edirne ve Eskişehir'e

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindeki heyet, Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) ortaklığı ile yürütülen "Çerezlik Ayçiçeği Beyaz ve Kırkağaç Köy Popülasyonlarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirdi.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de yerli tohumların kalitesinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla bir süre önce PAÜ Çal Meslek Yüksekokuluna ait arazide, PAÜ Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimine başlanan yöreye uygun hibrit yerli ay çekirdeğinin ilk mahsullerini verdiği hatırlatıldı.

Ziyaretlerde, bu projenin ilk verilerinin değerlendirildiği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Uzmanı Zafer Sağel'in de atom enerjisinin tarımda kullanımı konusunda sunum gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bilimde elde edilen sonuçların sanayi ve tarıma uyarlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"PAÜ olarak bizler bu anlamda bilim, teknoloji, sağlık, sanayi alanında yaptığımız çalışmalar ile bilimin ürüne dönüşmesi sürecinde tarımı da göz ardı etmeyerek, bilimden elde ettiğimiz olumlu sonuçları, tarımda yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında yöresel ürünlerimizin ıslahını ve verimliliğini artırmada değerlendiriyoruz. Bu bağlamda Denizli Ticaret Borsası, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa imzaladığımız 'Çerezlik Ayçiçeği Beyaz ve Kırkağaç Köy Popülasyonlarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Çal'da bulunan uygulama arazimizde titiz çalışmalarımız sonucunda başarılı sonuçlar elde ettik. Yöresel ürünlerimiz bizim milli değerlerimiz olmakla birlikte milli ekonomimiz ve ihracatımız için önemli. Bunun bilinciyle yöresel ürünlerimize bilimin ışığında katkı sunmaya devam edeceğiz. Yöresel ürünlerimiz gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miraslarımızdandır."

-"Amacımız yerli tohumları ıslah ederek hibrit tohumu gerçekleştirmek"

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, Türkiye'de kuruyemişlik olarak üretilen ay çekirdeğinin yüzde 25'inin Denizli'de üretildiğine dikkati çekerek, "Son yıllarda özellikle yerli tohumların bozulması sonucu verim düşüklüğü ile beraber kalite kaybı da yaşanmaktadır. Bu nedenle özellikle Çin'den siyah ay çekirdeği ithalatı yapılmaya başlanmıştır. Bir taraftan ithalatın önüne geçerek döviz kaybının önlenmesi, diğer taraftan kendi yerli tohumlarımızı geliştirmek için Pamukkale Üniversitesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile beraber protokol düzenleme ihtiyacı duyduk. Amacımız yerli tohumları ıslah ederek hibrit tohumu gerçekleştirmek." dedi.

Ziyaretlere PAÜ Çal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er, PAÜ Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çelik, DTB Başkan Yardımcısı Halil Pekdemir, DTB ve Pamukkale Teknokent Hukuk Müşaviri Haluk Değirmenci ve yetkililerin katıldığı kaydedildi.