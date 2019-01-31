Paü İltam ile Sanayiye Analiz Desteği Sağlanacak

PAÜ bünyesine kazandırılan beş yeni ileri teknolojik cihaz sayesinde hizmet ağı genişletilen İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM), sanayide gerçekleştirilen proje çalışmaları için ihtiyaç duyulan testlere yönelik hizmet veriyor.

PAÜ bünyesine kazandırılan beş yeni ileri teknolojik cihaz sayesinde hizmet ağı genişletilen İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTAM), sanayide gerçekleştirilen proje çalışmaları için ihtiyaç duyulan testlere yönelik hizmet veriyor.



Pamukkale Üniversitesi bünyesinde 2016 yılına kadar atıl bir şekilde duran ve gelişmiş laboratuvar sistemleri ile ileri teknoloji uygulama ve araştırma merkezine dönüştürülerek 2017 yılında faaliyete geçen İLTAM, yaklaşık 8 bin 363 metrekare kullanım alanına, kullanıma açık 9 adet laboratuvara ve 1 adet konferans salonuyla hizmet veriyor. İLTAM, araştırma ve geliştirme aşamalarında bilim ve teknolojinin gelişmesi için üniversitelerin, kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji düzeyindeki cihazları bünyesinde bulunduruyor. Farklı tematik alanlarda çalışma olanakları sunan merkez, kaliteli insan gücünün sürekli eğitimini sağlayarak ve bilgi birikimini arttırarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak hedefi ile hizmete gidi.



İLTAM Müdürü Prof. Dr. Hamza Korkmaz Alpoğuz, PAÜ'nün imkanlarıyla yapılan laboratuvarların uygulama açısından sadece Denizli'ye değil tüm Türkiye'ye fırsat ve olanaklar sağlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Alpoğuz, İLTAM'nın PAÜ ile sanayide gerçekleştirilen proje çalışmaları için ihtiyaç duyulan testlere yönelik hizmetler verdiğini belirterek, Şimdiye kadar yapılmış olan analizlerin yüzde 41,5'inin sanayiye hizmet olarak sunulduğunu kaydetti. - DENİZLİ

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