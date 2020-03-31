Son Dakika › Sağlık › PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı - Son Dakika
PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı
27 dakika önce
PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı PAÜ günde 300 korona virüs testi yapabilecek.
PAÜ, korona virüs tanı laboratuvarı yetkilendirilmesi aldı
PAÜ günde 300 korona virüs testi yapabilecek
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir