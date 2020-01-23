PAÜ'lü aşçılar 7 madalya döndü - Son Dakika
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PAÜ'lü aşçılar 7 madalya döndü

19 dakika önce

Antalya'da düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Yaşasın Anadolu" isimli gastronomi yarışmasına katılan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tavas Meslek Yüksekokulu (Tavas MYO) Aşçılık programı öğrencileri Türkiye 3'sü oldu.

PAÜ'lü aşçılar 7 madalya döndü, System.String[]

Antalya'da düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Yaşasın Anadolu" isimli gastronomi yarışmasına katılan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tavas Meslek Yüksekokulu (Tavas MYO) Aşçılık programı öğrencileri Türkiye 3'sü oldu. Öğrenciler ayrıca yarışmada farklı kategorilerde 7 madalya kazandı.


Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından bu yıl 27'si düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisası Fuarı kapsamında, "Gelenekten Geleceğe Yaşasın Anadolu" isimli gastronomi yarışması düzenlendi. Türkiye genelinden gastronomi ve aşçılık programlarında eğitim gören öğrencilerden oluşan toplam 40 takım, Anadolu mutfak kültüründe yer alan lezzetleri jürinin beğenisine sundu. PAÜ Öğretim Görevlisi Nusret Ercan Şenlikçi şefliğinde Tavas MYO Aşçılık Programı 1 ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan takım temsil etti.


PAÜ öğrencileri 7 madalya Türkiye 3'sü oldu


Yarışma sonunda, kapalı kutu kategorisinde, PAÜ öğrencileri elde ettikleri toplam 7 madalya ile Türkiye 3'sü olmaya hak kazandı. Ayrıca, erkekler Milli takım seçmeleri kategorisinde PAÜ öğrencileri ilk iki sırayı elde etti.


Elde edilen başarı hakkında PAÜ Tavas MYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Şenlikçi "Öğrencilerin bu türden yarışmalardan elde ettiği deneyimler, meslek hayatlarında kendilerine büyük tecrübeler kazandırmaktadır. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Öğrencilerimize ve bizlere desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Koluman'a ve Tavas Kaymakamı Recep Öztürk'e aşçılık programı öğretim elemanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Türkiye, Antalya, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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