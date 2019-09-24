PAÜ'lü öğrenciler Roket Yarışmaları Yüksek İrtifa dalında Türkiye 1. oldu

Uzay ve Teknoloji Festivali'ne PAÜ'lü öğrencilerin projeleri damga vurdu

DENİZLİ - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Pamukkale Üniversitesi Hazar Takımı ile Roket Yarışmaları Yüksek İrtifa dalında Türkiye birinciliği, Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar kategorisinde de Atay Takımı ile Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bu yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara geniş bir yelpazede, 19 farklı kategoride finallere katılmaya hak kazanan 2 binden fazla takım kıyasıya mücadele ederken, Pamukkale Üniversitesi; Robotaksi-Binek Otonom Araçlar, Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar, Roket Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknoloji kategorilerinde Pamukkale Teknoket Yönetici A.Ş.'nin de destek verdiği toplam 5 takımla yer aldı.

Birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Teknofest 2019 Roket Yarışmaları kategorisinde Yüksek İrtifa dalında yarışmalara ürettikleri "Hiera 3000" isimli roketleri ile katılan ve yarışmalar sonunda birincilik ödülünü almaya hak kazanan PAÜ "Hazar Takımı" üyeleri ödüllerini düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Törenin sonunda mutluluklarını Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile paylaşan Hazar Takım kaptanı PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Serhat Duras "Takım üyeleri adına başta projenin en başından bugüne maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, çalışmaları yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a, Pamukkale Teknokent yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Atay Takımı üçüncü oldu

Daha önceki yıllarda yapılan Alternatif Enerjili Araçlar yarışmalarında elde ettiği birinciliklerle adından sıkça söz ettiren ve yüzde yüz yerli üretim otomobil projesi alanında PAÜ'nün markası olan Alatay Elektromobil Aracı, Kocaeli Körfez Pisti'nde yapılan Elektrikli Araçlar kategorisi yarışlarında üçüncülük ödülünün sahibi oldu.Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Köroğlu danışmanlığında PAÜ öğrencilerinden oluşan "Atay Takımı" Teknofest 2019'da Elektrikli Araçlar ve Binek Otonom Araçlar kategorilerinde rakipleriyle kıyasıya mücadele vererek üçüncülüğe imza attı.

Safinaz Yollarda projesi tanıtıldı

Ayrıca, üyeleri PAÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ve proje danışmanlığını Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan'ın yaptığı, medikal-sağlık biriminde Yasemin Demirel ve mekanik-imalat biriminde ise Öğr. Gör. Ramazan Çağrı Kutlubay'ın görev aldığı "Safinaz Yollarda" Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde mevcudiyetini korumakla beraber fonksiyon kaybı nedeniyle işlevini tam olarak yerine getiremeyen bir uzvun dışarıdan desteklenmesi amacıyla kullanılan yardımcı ortopedik araçlar olan ortezler ile Teknofest 2019'da finallerde yer alarak festivali ziyaret eden konuklara projelerini tanıttı.

Caca Bey Roket Takımı ürettikleri roketi tanıttı

KAFO-Knee Ankle Foot Orthosis (Diz, ayak bileği, ayak ortezi, uzun yürüme cihazı) üzerine çalışmalarını sürdüren ve yine proje danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan'ın üstlendiği "Yukotek Takımı" ise medikal cihazların büyük çoğunluğunun ithal edildiği ülkemizde, medikal sektörünün gelişmesini ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı, yerli ve milli medikal cihazlarla ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefledikleri medikal cihazları Teknofest 2019'da sergiledi.

Roket Yarışmaları kategorisinde Alçak İrtifa dalında finallerin montaj aşamasına kadar yükselen "Caca Bey Roket Takımı" ise Teknofest 2019'da imal ettikleri roket çalışmalarını sergiledi.

"Bu tür yarışmalarda kazanan Türkiye oluyor"

İstanbul'da düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali'nin finallerini Pamukkale Üniversitesi Takımlarına destek olmak için yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Teknofest 2019'a katılan tüm PAÜ Takımlarını standlarında ziyaret ederek özverili çalışmaları ve elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan da eşlik etti. Ziyaretlerde finalleri değerlendiren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ şunları kaydetti:

"Ülke olarak teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkenin ekonomisine katkı sunmak, yerli ve milli üretim teknolojilerle Dünya pazarında yer almak için bu tür organizasyonların düzenlenmesi son derece önemlidir. Bu tür yarışmalarda elde ettiğimiz başarılarla elbette mutluluğumuz ve daha iyisini üretmek için motivasyonumuz artıyor. Ancak bu tür yarışmalarda kazanan hangi takım olursa olsun sonuçta Türkiye olacaktır, Türk teknolojisi olacaktır. Üniversiteler olarak bizlere de teknolojide Dünya standartlarını yakalama konusunda büyük görevler düşüyor. Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak göreve geldiğimiz andan bugüne proje fikri olan öğrencilerimize destek vermeyi öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Festivalde yarışan takımlarımızın yarışmalarını yakından takip ederek heyecanına ve mutluluklarına ortak olduk. Başta PAÜ Teknokent Yönetimimiz olmak üzere festivale katılan tüm takımlarımıza, danışman akademisyenlerimize ve takım üyesi öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim olarak bu tür projelere desteğimiz artarak devam edecek. Bir sonraki festivalde daha çok takım ve proje ile yarışmayı hedefliyoruz."