PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri - Son Dakika

Denizli'de SMA hastası olan Yağız bebeğin tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunurken, Şanlıurfa Birecik ilçesinde bulunan 11 Temmuz İlkokulu Özel Eğitim sınıfına ihtiyaçları dahilinde eğitim malzemeleri ve giysi yardımında bulundu. Gerçekleştirdikleri Çocuklar Gülsün isimli projeleri kapsamında Kocaeli- Çayırova Sevgi Evlerinde kalan çocuklara sportif faaliyetlere etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak için spor malzemeleri ve eşofman gönderen öğrenciler, Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokuluna Masa Tenisi masası hediye edip ve Kitap Bağı Hareketi projesi kapsamında okul kütüphanesinin kurulmasına öncülük etti.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu şunları söyledi: "Öğrencilerimiz, Organizasyon Yönetimi, Topluma Hizmet Uygulamaları ve Proje dersleri kapsamında eğitim materyalleri, giysi, spor malzemeleri yardımı gibi desteklerin yanında sokak hayvanlarına mama bağışı yapmış, gönüllü çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışmalarımızdan bir kaçını paylaşmak gerekirse, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Eskiköy İlkokuluna Mana Tenisi masası hediye edilmiştir. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Hayvan Barınağı'na 30'ar adet yemek ve su kabı hediye edilmiştir. Yine Nazilli Yeni Mahalle'de yaşayan kişileri hayvan hakları konusunda bilgilendirme amacıyla 100 adet el broşürü dağıtılmıştır. Denizli'de bulunan Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Parkı'na mama bağışlanmıştır. Öğrencilerimiz Proje kapsamında yardıma ihtiyacı olanların iki öğün yemek ihtiyacını karşılayan Pasvak Aşevi kurumunda bu yardımların yapılış hazırlanış ve servis aşamasında gönüllü olarak mutfakta yapılan her işte aşevi çalışanlarına elimizden geldiği kadar haftada bir gün dört hafta boyunca yardımda bulunduk. Uşak Sivaslı Şehit Ruhi Çetin köy okuluna ulaşarak, okul boyama, saha çizimi gibi etkinlikler yapmıştır. Bir kardeşim var Projesi kapsamında Denizli ilinde bulunan savaş mağduru çocuklara gönüllü bağışçıların verdiği kıyafet ve ayakkabı yardımlarının ulaştırılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde spor salonunda gönüllü olarak çalışmıştır. Öğrencilerimiz tarafından Ordu ilinin Korgan ilçesine bağlı Çayırkent köyündeki gençlere temel futbol eğitimi verilerek gençlere spor bilinci aşılanmaya çalışıldı. "