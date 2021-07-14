Üye Girişi
PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri - Son Dakika

PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:07
PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri, System.String[]

Denizli'de SMA hastası olan Yağız bebeğin tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunurken, Şanlıurfa Birecik ilçesinde bulunan 11 Temmuz İlkokulu Özel Eğitim sınıfına ihtiyaçları dahilinde eğitim malzemeleri ve giysi yardımında bulundu.

Denizli'de SMA hastası olan Yağız bebeğin tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunurken, Şanlıurfa Birecik ilçesinde bulunan 11 Temmuz İlkokulu Özel Eğitim sınıfına ihtiyaçları dahilinde eğitim malzemeleri ve giysi yardımında bulundu. Gerçekleştirdikleri Çocuklar Gülsün isimli projeleri kapsamında Kocaeli- Çayırova Sevgi Evlerinde kalan çocuklara sportif faaliyetlere etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak için spor malzemeleri ve eşofman gönderen öğrenciler, Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokuluna Masa Tenisi masası hediye edip ve Kitap Bağı Hareketi projesi kapsamında okul kütüphanesinin kurulmasına öncülük etti.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu şunları söyledi: "Öğrencilerimiz, Organizasyon Yönetimi, Topluma Hizmet Uygulamaları ve Proje dersleri kapsamında eğitim materyalleri, giysi, spor malzemeleri yardımı gibi desteklerin yanında sokak hayvanlarına mama bağışı yapmış, gönüllü çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışmalarımızdan bir kaçını paylaşmak gerekirse, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Eskiköy İlkokuluna Mana Tenisi masası hediye edilmiştir. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Hayvan Barınağı'na 30'ar adet yemek ve su kabı hediye edilmiştir. Yine Nazilli Yeni Mahalle'de yaşayan kişileri hayvan hakları konusunda bilgilendirme amacıyla 100 adet el broşürü dağıtılmıştır. Denizli'de bulunan Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Parkı'na mama bağışlanmıştır. Öğrencilerimiz Proje kapsamında yardıma ihtiyacı olanların iki öğün yemek ihtiyacını karşılayan Pasvak Aşevi kurumunda bu yardımların yapılış hazırlanış ve servis aşamasında gönüllü olarak mutfakta yapılan her işte aşevi çalışanlarına elimizden geldiği kadar haftada bir gün dört hafta boyunca yardımda bulunduk. Uşak Sivaslı Şehit Ruhi Çetin köy okuluna ulaşarak, okul boyama, saha çizimi gibi etkinlikler yapmıştır. Bir kardeşim var Projesi kapsamında Denizli ilinde bulunan savaş mağduru çocuklara gönüllü bağışçıların verdiği kıyafet ve ayakkabı yardımlarının ulaştırılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde spor salonunda gönüllü olarak çalışmıştır. Öğrencilerimiz tarafından Ordu ilinin Korgan ilçesine bağlı Çayırkent köyündeki gençlere temel futbol eğitimi verilerek gençlere spor bilinci aşılanmaya çalışıldı. "

PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri, spinal müsküler atrofi, Şanlıurfa, Denizli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık 10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor 10:29 Teklif gece yarısı komisyondan geçti! Asgari ücret desteği geliyor Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü 10:23 Şahan Gökbakar, hakkında çıkan izinsiz iskele yaptırdığı iddiasına belge paylaşarak ateş püskürdü
Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar 10:19 Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada 09:58 Vicdansız evlat, yaşlı annesini sokak ortasında darbetti! Yürek burkan olay kamerada Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi 09:37 Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi
Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı 09:33 Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı Aydemir Akbaş'ın 09:13 Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap

Son Dakika Haberleri
10:37 Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti
10:35 Bakan Soylu 15 Temmuz operasyonlarını böyle anlattı: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, inlerini başlarına yıktık
10:25 E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı
10:21 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda
10:18 Mücevher hırsızlarının Cannes mesaisi başladı! Dünyaca ünlü yıldızları kaldıkları otellerde soyuyorlar
10:12 Güne düşüşle başlayan dolar 8,62 seviyesinden işlem görüyor
10:05 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor
09:40 Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı
09:37 Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi
09:32 Son Dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu öldü! Valilik harekete geçti         
10:38
G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi         
10:32
E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı E-spor 75 bin dolar kazandırdı! Genç yeteneğe teklif yağdı         
10:25
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor         
10:05
Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı Alexander Sörloth, Sarı-Lacivertli takıma göz kırptı         
09:41
Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı         
09:33
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız         
09:31
Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi         
08:04
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 10:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PAÜ'lü Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement