PAÜ'lü sporcular şampiyonalardaki başarıları ile gururlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor PAÜ'lü sporcular şampiyonalardaki başarıları ile gururlandırdı - Son Dakika Spor

PAÜ'lü sporcular şampiyonalardaki başarıları ile gururlandırdı

7 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilek Güreşi ve Tenis Takımları katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle gururlandırdı.

PAÜ'lü sporcular şampiyonalardaki başarıları ile gururlandırdı, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilek Güreşi ve Tenis Takımları katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle gururlandırdı.


PAÜ Bilek Güreşi Takımı, Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasından 2 gümüş 2 bronz madalya ile döndü. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 54 üniversiteden 326 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Üniversiteler Arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında PAÜ'lü sporcular Arda Can Güldemir, Samet Özdemir ve Ceren Aydınlar Pamukkale Üniversitesi'ne madalya sevinci yaşattı.


Erkekler müsabakalarında, 65 kiloda Arda Can Güldemir sol kolda Türkiye üçüncüsü, 70 kiloda sol kolda Türkiye ikincisi olurken, Samet Özdemir ise 65 kiloda sağ kolda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar müsabakalarında 70 kiloda yarışan Ceren Aydınlar ise sağ kol Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


"PAÜ Tenis Takımı grup mücadelelerini birinci olarak tamamladı"


Turnuvayı değerlendiren PAÜ Bilek Güreşi Takımı Antrenörü Öğr. Gör Mehmet Ürnez, dört gün süren müsabakaların sonunda PAÜ'yü en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik ederken, takıma olan inanç ve desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve takımın turnuvaya hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Liginde erkek ve kadın kategorilerinde PAÜ Tenis Takımı grup mücadelelerini birinci olarak tamamladı.


"Önümüzdeki yıl daha üst seviyelere çıkacağız"


Turnuvayı değerlendiren Kadın Tenis Takımı Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Bozyiğit ve Tenis Erkek Takımı Antrenörü Dr. Fatih Gür ve her iki takımında idarecilik görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökçe sporcuların gösterdiği gayretler ve sonucunda elde edilen birincilikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, PAÜ'yü önümüzdeki yıl daha üst sıralarda temsil edebilmek adına çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini hatırlattılar. Rektör Bağ başta olmak üzere PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve takımların turnuvaya hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. - DENİZLİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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