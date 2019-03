Paü'nün 3 Arkeolojik Kazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Desteklenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca desteklenecek 20 kazı çalışması içinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), yürüttüğü üç kazı çalışması ile birlikte yer alan tek üniversite oldu. Bakanlık tarafından desteklenecek kazı çalışmaları arasında PAÜ sorumluğundaki Tripolis, Stratonikeia-Lagina ve Laodikeia antik kentleri yer alıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle arkeolojik kazıların 12 ay boyunca yapılabilmesi için hazırlanan projenin tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara Opera'sındaki bakanlık binasında yapıldı.Bakanlık tarafından sağlanacak ve işçi ile uzman giderlerinin karşılanmasında kullanılacak olan her proje için yaklaşık 1 milyon Türk lirası desteği kapsayan protokol kazı başkanları ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldıkları törenle imza altına alındı.PAÜ en fazla kazı çalışması desteklenecek üniversite olduPAÜ sorumluluğunda yürütülen kazı başkanlığını PAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman 'ın yaptığı Tripolis, kazı başkanlığını PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt 'ün yaptığı Muğla 'nın Yatağan ilçesine bağlı olan Stratonikeia-Lagina kazı başkanlığını ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek 'in yaptığı Laodikeia antik kentlerindeki kazı çalışmaları bulunuyor. İmzalanan protokol çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenecek 20 kazı çalışması içinde PAÜ, yürüttüğü üç kazı çalışması ile birlikte yer alarak diğer üniversitelere oranla en fazla kazı çalışmasıyla desteklenen üniversite olma özelliğini taşıyor."Bizler için gurur kaynağı oldu"PAÜ Öğretim Üyesi ve Laodikeia antik kenti kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "12 ay boyunca desteklenecek 20 kazı çalışması içinde PAÜ tarafından yürütülen 3 kazı çalışmasının birden yer alıyor olması üniversitemizin adını ulusal ve uluslar arası düzeyde daha fazla duyuracak olması bizler için ayrıca bir gurur kaynağı olmuştur. Tripolis Antik kenti kazı başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman,Stratonikeia antik kenti kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve şahsım adına bizlere her anlamda desteklerini eksik etmeyen başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere tüm PAÜ yönetimine ve kazı çalışmalarımızda bugüne değin emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi. - DENİZLİ