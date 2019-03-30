Son Dakika Haberleri: Paü Öğrencileri Minik Depremzedeler İçin Seferber Oldu

Paü Öğrencileri Minik Depremzedeler İçin Seferber Oldu

35 dakika önce

PAÜ öğrencileri minik depremzedeler için seferber oldu Okullarına gidemeyen çocuklar için destekler sürüyorDENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5.

PAÜ öğrencileri minik depremzedeler için seferber oldu
Okullarına gidemeyen çocuklar için destekler sürüyor

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okullarına gidemezken, PAÜ öğrencileri minik depremzedeler için seferber oldu.
Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu öğrencileri Acıpayam'da meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremden sonra iyileştirme çalışmalarına katılarak, İnsani Yardım Vakfı Arama ve Kurtarma gönüllüleri ile kırsal Ucarı ve Yassıhüyük Mahallelerini ziyaret ederek depremzede çocuklara moral verip oyunlar oynadı. Çeşitli kostümler giyen öğrenciler, okulları depremde zarar gördüğü için okula gidemeyen miniklere çeşitli hediyeler verip, depremin psikolojik etkilerini azaltmaya çalıştı. Öğrenciler, kukla gösterileri, halat çekme oyunu ve palyaço kıyafetleriyle çocukların yüzünü güldürdü.
"Şuan gayet mutlular"
Bölgeye çocuklara moral vermek için geldiklerini ifade eden Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslı Kabay, "Bir miktar yardım topladık, onları getirdik. Onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Güzel vakit geçirdik, eğlendirdik. Orada biz de sallandık, hepimiz çocuk gelişimi okuyoruz. Deprem bölgesindeki çocukların psikolojisinin etkilendiğini düşündük ve böyle bir yardım yapmak istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur, şuan gayet mutlular" dedi.
"Gereken her şeyi yapıyoruz"
İHH gönüllüsü Levent Şanlısoy ise, Kale MYO ile birlikte deprem sonrası çocukların motivasyonunu yükseltmek için burada olduklarını belirterek, "Gerekli her şeyi yapıyoruz. Eğleniyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Çocuklar için uğraşıyoruz. Burada çalışma bittikten sonra Karahöyük"e geçeceğiz, oradan Yassıhöyük'e geçeceğiz. Oralarda da aynı çalışmaları yapacağız" ifadelerini diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Kale, Denizli, Acıpayam, Genel
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