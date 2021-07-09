PAÜ öğrencisi Şeyda Nur Kaplan, Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Şeyda Nur Kaplan'ın, Goalball Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, PAÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi görme engelli Şeyda Nur Kaplan'ın, 6 kişiden oluşan Goalball Milli Takımı ile Karaman'da olimpiyat hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada Goalball Milli Takımı'nın 2017'de Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası ile 2018'de İsveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonasında ikincisi olduklarına işaret edildi.