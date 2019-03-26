Son Dakika Haberleri: Paü Şampiyonadan İkincilikle Döndü

Paü Şampiyonadan İkincilikle Döndü

1 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Futbol takımı, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'ndan 2. olarak döndü.

Paü Şampiyonadan İkincilikle Döndü, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Futbol takımı, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'ndan 2. olarak döndü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-22 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada PAÜ Futbol takımı, grubunu ikinci olarak tamamlayarak kupa ile ödüllendirildi.

Şampiyonaya katılan 20 üniversiteden ikincilik derecesi elde eden PAÜ Futbol takımının Teknik Direktörü PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Göde ve Antrenör Öğr. Gör. Çağdaş Mavioğlu başarılarından ötürü takım üyelerini tebrik ederek, desteklerinden dolayı PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere tüm PAÜ yönetimine teşekkürlerini sundu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye, Antalya, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı: Perşembe Günü Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:59:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paü Şampiyonadan İkincilikle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]