Paü Sbf'nin Bilim ve Spor Alanındaki Başarıları Göz Doldurdu

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (PAÜ SBF) öğretim üyelerinin yaptıkları bilimsel çalışmalar ve öğrencilerin spor alanında elde ettiği başarılar katlanarak artmaya devam ediyor.

PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, Spor Bilimleri Fakültesinin öğretim üyelerinin bilimsel alandaki çalışmalarından ve çeşitli spor dallarında öğrencilerin elde ettiği başarılardan duyduğu mutluluğu ve onuru dile getirdi. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a tüm faaliyet ve çalışmalarda verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.



Geçtiğimiz yıllarda PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından elde edilen bilimsel başarılar ve spor çalışmaları ile çeşitli spor dallarında öğrencilerin elde ettiği başarılar şöyle:



Prof. Dr. Bülent Ağbuğa 9-22 Ekim 2017 Antalya'da yapılan "2nd International Eurasian Conference on Sport, EducationandSociety" ve 5-8 Nisan 2018 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen "International Conference on SportandForAllandWellness" konferanslarında 'En İyi Sözel Sunum Ödülü'nü aldı.



Beden eğitimi alanın da PAÜ ödüllendirildi



Dr. Öğr. Üyesi Deniz Hünük, 2018 Kasım ayında Antalya'da gerçekleşen 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nde, beden eğitimi ve spor bilimlerinde "Spor Eğitim Modeline Katılan Öğrencilerin Rollerine İlişkin Algıları: Boylamsal Bir Araştırma" başlıklı bildirisi ile En İyi Araştırma Bildirisi Ödülü'nün yanı sıra 2017 yılının Ekim ayında Antalya'da gerçekleştirilen, Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi'nde "Bireysel Farklılıkları ya da Engeli Olan Öğrencilerin Spor Eğitimi Modeline İlişkin Deneyimleri" başlıklı bildirisi ile 'Sözel Sunum Üçüncülük Ödülü'nü aldı.



PAÜ'ye 'En İyi Poster Bildiri' ödülü



Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gönülateş, "Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri ve Performans İlişkisi" başlıklı bildirisi ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hareket ve Antrenman Bilim Ödülü, Öğr. Gör. Emin Öztop ise1-2 Aralık 2017 tarihinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen "International Scientific Congress Applied Sports Sciences" kongresinde "Exploring The Opportunities For Sportand Recreation Activities For Adult's Over 60 in The Province of Denizli" başlıklı bildirisi ile En İyi Poster Bildiri Ödülü'nü aldı.



Ekmekçi 'Bilirkişi Sertifikası Ödülü'ne layık görüldü



Spor Yöneticiliği Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalının düzenlemiş olduğu 2018 yılının meslek grupları arasında spor yöneticiliği alanında Bilirkişi Sertifikası Ödülü'ne layık görüldü. Sertifika, uluslararası iş akademisi kapsamında bir ödülüdür ve icra ettiğiniz iş dalında uzman olduğunuzu kanıtlayan yeterlilik belgesidir. Ekmekçi ayrıca N90 Sport ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen oylama sonucu ile 2017 yılın Spor Kitabı Ödülü'ne layık görüldü.



PAÜ'lü öğretim görevlisi Portekiz'e davet edildi



Spor Yöneticiliği Bölümünün bir diğer öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömür Dugan ise 2016 yılında başvurduğu "Sporda Cam Tavan Sendromu" başlıklı araştırma projesi ile TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu'nu kazanarak 2017-2018 yılında ABD West Virginia Üniversitesinde doktora sonrası araştırma yapmak üzere görevlendirildi. Dugan ayrıca Spor ve Barış konulu proje başvurusu ile Olimpik Dayanışma Fonu Bursu'nu kazanarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Portekiz'de gerçekleştirdiği Olimpik Dayanışma Konferansında "Olimpizm Felsefesinin Dünya Barışına Katkısı" konulu sunumunu gerçekleştirmek üzere davet edildi ve 6 Kasım 2018 tarihinde sunumunu gerçekleştirdi.



Güreşte PAÜ'lü öğretim görevlisi milli takımı temsil etti



Atletizm Milli Takım Antrenörü olarak görev yapan Öğr. Gör. Bülent Şenkibar, 2017 yılının Temmuz ayında Romanya'da yapılan Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası, 2017 yılının Ağustos ayında Tayvan'da yapılan 29. Üniversiteler Yaz Oyunları (Unıversıade) ile 2017 yılının Şubat ayında İstanbul'da yapılan Balkan Kapalı Salon Gençler Atletizm Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak Türkiye'yi temsil etti.



Cimnastikte büyük başarı



PAÜ Cimnastik Takımı Antrenörü olan Öğr. Gör. Emine Şahin, PAÜ Cimnastik Takımı ile katıldığı Koç-Spor Fest Türkiye Müsabakaları'nda Step ve Aletle Cimnastik branşlarında Pamukkale Üniversitesi'ne birincilikler getirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 ve 2018 yıllarında da Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonluğu'nu Pamukkale Üniversitesi'nde tutmaya devam ediyor.



PAÜ'nün yüzme takımının antrenörlüğünü yapan Öğr. Gör. Emin Öztop, Koç-Fest 2017 Türkiye Şampiyonası'nda PAÜ'ye 3 gümüş madalya getiren PAÜ öğrencilerinin antrenörlüğünü de yaptı.



Kadın voleybolcular grup birincisi oldu



Kadın voleybol branşında PAÜ takımının antrenörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Elif Bozyiğit, 27 Kasım-2 Aralık 2017'de Eskişehir de gerçekleştirilen TÜSF Voleybol 2. Lig müsabakalarında PAÜ'yü grup birincisi yaparak 1.Lig'e yükseltme başarısı gösterdi. Ayrıca tenis branşında da antrenör olan Bozyiğit 6-11 Mart 2018 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen TÜSF Grup Müsabakalarında PAÜ Kadın Tenis Takımı'nı Grup ikincisi yaptı.



5-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında PAÜ'nün ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiği ve "mükemmel bir organizasyon olarak adlandırılan" Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'na Türkiye'den 59 üniversiteden yaklaşık 400 sporcu katıldı. - DENİZLİ

