PAÜ takımının "TEKNOFEST İstanbul" başarısı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Roket Yarışması'nda "Yüksek İrtifa Kategorisi"nde birincilik elde eden Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hazar Roket Takımı'nın akademik danışmanı Prof. Dr. Cemal Meran, ödülün, fırsat verildiğinde öğrencilerin neleri başarabileceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Meran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan bir grup öğrenci tarafından kurulan Hazar Roket Takımı'nın "Hiera 3000" ismi verilen roketle birincilik ödülüne layık görülmesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Öğrencilerini tebrik eden Prof. Dr. Meran, şöyle konuştu:

"Her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğum öğrencilerimizi proje sürecindeki özverili çalışmalarından ve gösterdikleri üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Bu ödülün fırsat verildiğinde, desteklendiğinde, önleri açıldığında öğrencilerimizin ne kadar başarılı olabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu düşünüyorum. Bu başarı, PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün eğitim kalitesinin de ne kadar yüksek olduğunun açık bir göstergesidir. Projenin gerçekleşmesi esnasında maddi, manevi desteklerini eksik etmeyen ve projeyle yakından ilgilenen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yahya Tülek'in şahsında emeği geçen öğretim elemanlarına, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Bağ da yaptığı açıklamada, Meran ve öğrencileri tebrik etti.

Takım lideri Mehmet Serhat Duras ile Sena Öğün, Mertcan Uysaler, Cem Topuk, Ece Cengiz, Mert Karaaslan, Umut Çağlar Boztepe, Mustafa Zabun, Uğur Yiğit, Talha Sorkun ve Egemen Mert'ten oluşan Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST İstanbul'da, "Yüksek İrtifa Kategorisi"nde, "Hiera 3000" isimini verdikleri roketle 3 bin metre yüksekliğin üzerine çıkarak birincilik elde etmişti. Takım, ödülünü dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.