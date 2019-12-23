Paü ve Padem'den ortak gezi - Son Dakika
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Paü ve Padem'den ortak gezi

6 saat önce

Dünya'nın farklı coğrafyalarından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)'yü tercih eden lisans ve ön lisans öğrencileri ve PAÜ Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören yaklaşık 80 öğrenci Buldan ilçesini ve Tripolis Antik Kenti'ni gezdi.

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Dünya'nın farklı coğrafyalarından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)'yü tercih eden lisans ve ön lisans öğrencileri ve PAÜ Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören yaklaşık 80 öğrenci Buldan ilçesini ve Tripolis Antik Kenti'ni gezdi.


Yabancı uyruklu öğrencilerin Denizli'ye alışmalarını kolaylaştırmak ve Denizli Kültürü'nü tanıtım amacıyla PAÜ tarafından düzenlenen organizasyona Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, PADAM Müdürü Öğr. Gör. Dr. Erdost Özkan, PADAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Sarıköse, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fatih Mehmet Demir, PADAM'da Türkçe eğitim veren öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.


PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, kazı çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Duman, kentin yaklaşık 2,5 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu, bunun sadece yüzde 5'lik kısmında kazı ve restorasyon çalışması yapıldığını belirtti. Planlı bir şehircilik örneğinin görüldüğü Antik kentteki ilk yerleşim izlerinin: M.Ö. 5500'lü yıllardan başlayarak MS. 13.yüz yıla kadar devam ettiğini belirtirken. "Doğal afetler sonucu zamanla toprak altında kalan kentin, kazı çalışmalarıyla oldukça sağlam bir şekilde gün ışığına çıkartıldığını." ifade etti.


Antik Kentte Kendi Ülkelerinin Yöresel Danslarını ve Damat Halayını Oynadılar


Farklı ülkelerden gelen öğrenciler gezi sırasında antik dönemde halkın toplanma ve ticaret alanı olarak kullanılan kentin agorasında müzik eşliğinde ülkelerine özgün danslarını sergilemelerinin ardından Rektör Bağ ile beraber damat halayı çektiler.


Antik kent gezisinin ardından program,Buldan ilçesine yapılan ziyaretle devam etti. Buldan Belediyesi yetkilileri tarafından, Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi bahçesinde öğrencilere yöresel simit ve çay ikram edildi.


Düzenlenen organizasyonlar ile ilgili konuşan Bağ, "Lisans veya lisans üstü eğitimlerinin tamamını Pamukkale Üniversitesi'nde almak için Dünya'nın farklı coğrafyalarından gelen değerli öğrencilerimize eğitim hayatları süresince bu tür programlarla pozitif bilimlerin yanında ülkemizin kültürünü de anlatacağız. Düzenlediğimiz bu tür sosyal etkinliklerle öğrencilerin yerel halk ile buluşmasını sağlayarak ülkemizle daha sıkı bağlar kurabilmelerine katkı sunuyoruz. Türk kültürünü sınırlarımızın ötesine taşıyacak öğrencilerimize bu amaçla, iyi eğitim almalarının yanında tarihimizi ve kültürümüzü de tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.


Etkinlik günün anısına tarihi Buldan Sokaklarında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:39 Kaynak: İHA
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