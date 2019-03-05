Paul Emery Hayatınızı Değiştirmeye Geliyor

Hollywood'dan birçok ünlüye ve Kraliyet Ailesi'nden isimlere terapi yapan Paul Emery ile hayatınızı olumsuz etkileyen tüm faktörlerden sadece 1 saatlik seansta kurtulabilirsiniz.

En son bilimsel keşiflere, psikolojiye ve nöroloji bilimine dayalı, negatif duyguların beyinde nasıl oluşturulduğuna, saklandığına ve sonrasında nasıl açığa çıktığına odaklanan "QEPR" tekniğini yaratan, bu teknikle binlerce kişinin hayatını değiştiren ünlü terapist Emery, sizi engellediğini düşündüğünüz olumsuzluklarla savaşmanıza yardımcı olacak.

Stres, kaygı ve travmaya bağlı sorunlarınızdan bir saat kadar kısa bir sürede kurtulmanızı sağlayan QEPR yönteminin başarı oranı yüzde 85 ve terapilerden her yaşta insan yararlanabiliyor. Anında sonuç gösteren bu özel terapiler sayesinde fobilerinizden, takıntılarınızdan ve hatta fiziksel ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Beyninizde sakladığınız engelleri kaldırmak ve kendinizi özgürleştirerek hayatınızı dilediğiniz gibi yaşamak için Paul Emery'den birebir terapi alma şansını kaçırmayın.

Terapi Yerleri ve Tarihleri:

09-17 Mart Richmond Nua Wellness-Spa/ Sapanca

18-30 Mart Richmond Istanbul/ Beyoğlu

QEPR Nedir?

QEPR, vücudun reaksiyonlarını ve belli düşüncelere karşı oluşmuş negatif duyguları yok etmek üzerine geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. Terapi, psikolojinin gelişmiş bir formudur ve belli güçlü akupunktur noktalarına hafifçe vurarak (tapping) uygulanır. Bu noktaların duygulardan arınmada etkili bölgeler olduğu kanıtlanmıştır.

İnsanın kendi kendini güçlendirmesinde çok etkili olan bu yöntem ve teknikler, öğrenildikten sonra herkes tarafından, problemlerden kurtulmak amaçlı kullanılabilir.

QEPR, duygusal problemleri tedavi eder ama bir danışmanlık değildir. Çoğumuzun bildiği, uzun, yavaş konuşmalı terapi metodu da değildir. Hiçbir ilaç gerektirmez, terapi süreci acı içermez.

QEPR teknikleri, çoğu diğer terapinin aksine, tüm duygusal ve fiziksel problemleri hızlıca ve kolayca arındırma özelliğine sahiptir. Genellikle bir, bazen iki seans sürer. Ayrıca ilk terapi seansından sonra terapistinizi tekrar ziyaret etmek zorunda kalmazsınız. Böylelikle, hem zamanınız hem de paranız harcanmamış olacaktır.

QEPR sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda evde uygulayabileceğiniz ve sonraki streslerinizden arınmak için hayat boyu kullanabileceğiniz, fiziksel rahatlamanıza da yardımcı olacak iyileştirici teknikler öğrenebilirsiniz.